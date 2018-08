Hoy inicia obra de malecón, y El Químico pide que se retrase

Mazatlán, Sinaloa.- Hoy inicia obra de drenaje y sustitución del pavimento en el malecón, y mientras que sector turístico y comercio apoyan esta reconstrucción, el presidente electo Luis Guillermo Benítez Torres pidió al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que postergue los trabajos.

El próximo alcalde recalcó que no está en contra de la inversión y el desarrollo, pero le preocupa que esta obra ya licitada, aceptada, no cuenta con estudios preliminares ni proyecto ejecutivo; no existe sustento para definir el presupuesto de 119 millones 595 mil 241 pesos, con el que se pretende ejecutar la misma.

El mandatario electo, en compañía diputados electos y presidente de ingenieros, arquitectos y de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, resaltó que el sábado envió un documento al gobernador en que le piden que retrase los trabajos y le da elementos para que se revise, pero no se tuvo respuesta.

Benítez le dice al gobernador que es una obra que hará el gobierno, pero como le tocará recibir, la mandará a revisar muy bien, y si no cumple con la normatividad, no la recibirá.

¿Y la ley?

Los ingenieros y arquitectos Jesús Reyes Machain, Sergio Ibarra, Víctor Sainz y Javier Alfonso Chávez resaltaron que esta obra de reconstrucción de la avenida Del Mar, correspondiente al concurso público número OPPU-FED-LP-192-2018, obra que de acuerdo con el acta de fallo correspondiente deberá concluir a más tardar el 31 de diciembre de este año, pero insisten en que no contempla la realización de un estudio de mecánica de suelos, levantamiento topográfico, estudio hidrológico y no hay planeación.

Aseguran que toda obra debe contar con estos estudios, y la ley aplica para todos, incluso para el gobernador del estado.

Consenso y apoyo

El secretario de Turismo, Marco Antonio García, recalcó que la obra del malecón esta condensada y apoyada por todos los sectores.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mazatlán, José Ramón Manguart, informó que tuvieron una reunión donde les explican cómo se puede hacer la obra y ellos poder operar. También se dijo que se laborara en tramos y durante día y noche para concluir con la obra en tiempo y forma. Aseguró que la apoyan, pues la red de drenaje se requiere para más desarrollos.