Mexicanos Primero se suma para exigir transparencia en escuela

Mazatlán, Sinaloa.- Los padres de familia que denunciaron ante la Sepyc el faltante de 455 mil pesos en la primaria Sebastián Lerdo de Tejada y la falta de conclusión del proceso, se acercaron a la Organización Civil Mexicanos Primero, quien emplazó a la autoridad para que se transparente este recurso como lo marca la ley.

Tras la intervención de la organización, la Secretaría de Educación Pública y Cultura giró el oficio número 143.C.I 188/2018 a la Jefatura del Sector 10, que dirige la profesora María del Socorro Osuna Urrea, para que requiriera al director del plantel, Jorge Manuel Farrera Hernández, que aclarara y demostrara con documentos las presuntas faltas que le señaló el encargado de la Contraloría Interna de la Sepyc, Carlos Roberto Cruz Román.

Esta indicación la ordenó el pasado 20 de marzo, y según la ley, se dan cinco días hábiles a partir de que se recibe el documento, para que se aclare en qué se utilizó el referido, pero desde entonces aún no se concreta.

Controlaría Interna de la Sepyc envió este oficio al director de la escuela Sebastián Lerdo de Tejada. Foto: Víctor Hugo Olivas

Actúa la autoridad

Luego del pronunciamiento que hizo Arturo Sánchez Sainz, director general de Mexicanos Primero Sinaloa, se acudió a la primaria para entrevistar al director, en compañía de los padres de familia Waldemar Villasis Sánchez y Bertha Barraza Ríos.

Sin embargo, quien salió unos minutos a hablar con el grupo fue Jesús Alonso Salazar Moreno, que estaba en representación del Sector 10, al que pertenece la primaria.

Se le cuestionó sobre la presunción del mal manejo del recursos y dijo que apenas se estaba revisando el caso, que más tarde daría información por vía telefónica. Tiempo después se le marcó pero no contestó.

Lo separarán del cargo

Al respecto, la jefa del sector, María del Socorro Osuna Urrea, resaltó que este conflicto tiene que resolverse a la mayor brevedad.

Adelantó que el director de la primaria Sebastián Lerdo de Tejada, Jorge Manuel Farrera, saldrá de inmediato de la escuela mientras se termina la investigación y se toma una decisión.

Se atraviesa el fin de semana, pero el lunes seguirán con la investigación, abundó la funcionaria.

Hay mejoras

Los padres de familia de la primaria, con más de 450 alumnos, reconocen que ha habido mejoras en el plantel, sin embargo, denuncian que las cuotas son excesivas y que planean incrementarlas de mil 250 a mil 600 pesos.

Además, a los niños de nuevo ingreso le cobran 500 pesos por concepto de uso de pupitre. Se les obliga a pagar, condicionándoles la inscripción o entrega de papeles.

Ante esto, Mexicanos Primero pide a la Sepyc que se investiguen todas las presuntas irregularidades y se aplique la ley.

Observaciones de presuntas faltas administrativas

1.- El libro de registro y control de asistencia no se lleva adecuadamente, dejan espacios en blanco, en la hora de entrada firman anticipadamente la salida, no trazan la línea de cancelación. Además, los responsables no plasman su nombre y firma donde corresponde.

2.- Flor Elena Juárez Ibarra aparece con doble plaza en la plantilla de personal y en nómina de esta escuela, y ya no labora en este centro de trabajo.

3.- El maestro de Educación Artística, el intendente y el velador son pagados por los padres.

4.- Existe una diferencia a comprobar por la cantidad de 455 mil 260.35 pesos, las cuales no están debidamente requisitados.

5.- Los comprobantes de gastos de la Unidad de Consumo Escolar (UCE) carecen de las firmas de la tesorera y el presidente del consejo.

6.- Se observa exceso de personal laborando en la cocina.

7.- No existen registros contables de los ingresos y egresos, ni saldos reales, ni cortes de caja mensual de las cuotas de alimentación de APF y de la UCE.

8.- Es poca la ración de alimentos que se le sirve a los niños.

9.- Las cuotas voluntarias de APF son altas y obligatorias, son de mil 750 pesos a los de nuevo ingreso y mil 250 de segundo a sexto grado.

10.- Existen compras de mobiliario y equipo que no están dados de alta.

11.- El plantel carece de aula de medios y biblioteca.

12.- No cuentan con los vales de resguardo de los bienes muebles asignados al personal y al director.