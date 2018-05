Jumapam habla sobre vertimiento de planta tratadora en Urías

Mazatlán.- El gerente de Jumapam Adalberto Becerra, explicó que el vertimiento de la planta tratadora de Urías al estero fue parte de la reparación de un colector en las inmediaciones de la colonia Libertad de donde se conducen las aguas negras de la Montuosa.

Debido a ello no se pudo pasar el agua de este colector al cárcamo con el que se bombea hacia el Crestón.

Foto:DEBATE/ Victor Hugo Olivas

"No lo controlamos y todos los cárcamos los tenemos en las orillas de los esteros o de los cuerpos de agua porque es una válvula de escape para que ese volumen no se vierta en las avenidas o calles de la ciudad, aún así que sabemos que no es lo correcto nos estamos exponiendo a una llamada de atención por parte de la federación porque son cuerpos federales y eso es lo que pasó desde hace dos días pero hoy a las 3 de la mañana terminamos con esa interconexión y ya está resuelto la reparación e interconexión de ese colector que nos estaba causando problemas", dijo.

Añadió que más tarde se dará a conocer en un boletín cuánto se virtió y por cuánto tiempo porque fue parte de las acciones para poder corregir el colector.

Aún así comentó que es un derrame responsable porque se controla con productos químicos que se llaman liberadores de oxígeno con lo que se garantiza que el impacto de las aguas residuales en el estero es menor y se espera que no haya mortandad de peces.

En las partes bajas de la ciudad están las estaciones de bombeo y si tienen un problema será por default que el derrame será a los esteros.

Becerra aseguró que la planta tratadora de Urías está trabajando de manera eficiente además de que se cuentan con revisiones periódicas de SEMARNAT y Profepa.

A su vez dijo que en temporal de lluvias se desbordan las coladeras y drenajes problema que presentará para siempre porque Mazatlán no se constituyó con un sistema de alcantarillado pluvial y se necesitaría una gran cantidad de recursos para corregir el problema en toda la ciudad.