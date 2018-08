Mazatlán, Sinaloa.- Maestros de inglés se manifestaron a la entrada de las oficinas de Servicios Regionales de la SEPyC y exigen a la autoridad certidumbre laboral.

Luego de que se dio de baja a 60 trabajadores del área administrativa, que eran el enlace con los maestros en todo el estado, el temor de perder su empleo de los mentores creció, por lo que piden certidumbre.

Maestros de inglés exigen certidumbre laboral. Foto: Víctor Hugo Olivas

Ya arrancó el ciclo escolar y aún no les han asignado las horas clase, en el estado son 1, 080 docentes de inglés en la región sur 300.

Le piden al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, que intervenga y se dé una solución ya que la autoridad educativa les ha indicado que no hay recurso para mantener a los maestros de inglés.

Las profesoras Marta García y Patricia Aldana son fundadoras del programa de inglés en las escuelas de nivel básico, han pasado más de 15 años y no se ha masificado el personal y la hora se la siguen pagando a 60 pesos 02 centavos.

No tienen prestaciones, no les pagan vacaciones y no tienes derecho a enfermarse porque les descuentan el día.