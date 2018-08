Mazatlán, Sinaloa.- Karla, como muchas madres de familia, se preparó para el ingreso a clases de su hijo; decidió que su pequeño de 1 año y tres meses ingresara a maternal de un reconocido instituto del puerto sin imaginar que su pequeño terminaría su primera jornada en pleno llanto y lesionado.

A decir de la joven madre, ella acudió puntualmente a dejar a su bebé al instituto para su primer día de clases el pasado día 20 del presente mes. El niño entró a las 08:30 horas al lugar y le fue entregado en brazos a su madre envuelto en llanto a las 13:30 horas.

"Primer día de maternal de mi bebé y me llega así". Foto: Cortesía

La madre del menor notó que no traía pañal y preguntó, a lo que la profesora contestó que el pequeño se encontraba con rozadura del pañal y que fue por ello que no le fue colocado, señaló que había presentado diarrea.

Karla pasó al salón de clases para colocarle un pañal a su bebé y fue cuando se percató de la lesión que presentaba en su piernita, al cuestionar a la maestra, ella continuó con su versión.

Los médicos aseguran no se trata de una rozadura de pañal. Foto: Cortesía

El pequeño salió irritado, llorando y lesionado de su primer día de maternal; al llegar a casa, su madre lo aseó y se percató de que presentaba pequeños moretones en su manita. Karla señaló que la lesión en la piernita de su hijo no se encuentra en la entrepierna, donde sería la lesión habitual por rozadura de pañal, y sus sospechas de un maltrato hacia su hijo fueron respaldadas por su pediatra.

El pediatra constató que la herida en la piernita del pequeño, que también está acompañada de un moretón, no fue causada por rozadura de pañal y tampoco de trata de alguna reacción alérgica.

El pequeño también presenta lesiones en su manita. Foto: Cortesía

Indignada por el sufrimiento de su hijo, Karla decidió hacer público el caso en redes sociales y acudió al Ministerio Público a levantar la correspondiente denuncia por los hechos, la cual procedió. La joven madre destacó que recibió una llamada por parte del instituto en la que le exigen retire la publicación que realizó en la red social de Facebook y la denuncia.

Primer día de maternal de mi bebé y me llega así, tomando en cuenta que era un salón de 6 niños en el primer día de clases es más que obvio que no le pusieron la atención que merecía mi bebé.

La Fiscalía recibió la denuncia y está realizando las investigaciones correspondientes para saber cómo fue que el bebé obtuvo esas lesiones.

Karla reveló a EL DEBATE que el día de ayer acudieron agentes del Ministerio Público y vicefiscalía al instituto como seguimiento de la denuncia. Agregó que el pasado miércoles se le reembolsó el pago al colegio y la consulta pediátrica.

Aún está en proceso de que se entregue el resultado de las periciales médicas que determinarían el tipo de lesión de pequeño, sobretodo, cómo se causaron.

La joven madre señala que la directora le informó que a la profesora se le realizó un llamado de atención; esa fue al parecer, la única medida por parte del instituto.

Fueron cinco horas las que el pequeño estuvo bajo el cuidado de la profesora. Foto: Cortesía

Durante su conversación con la directora del instituto, Karla mencionó que notó inconsistencias de parte de la profesora, a la directora le comentó que el niño no fue entregado con pañal porque no se le brindaron los suficientes y que no le fue entregada pomada para rozaduras tampoco, hecho que la joven madre desmintió.

Su pediatra descartó la teoría de la profesora. Foto: Cortesía

Karla solicitó que le fueran mostrados los videos de las cámaras de ese día; no obstante, le señalaron que únicamente había cámaras en los pasillos y a las afueras del lugar.

Karla decidió proceder legalmente contra el instituto. Foto: Cortesía

La madre agregó que la profesora ya no le dio la cara para aclarar la situación de su hijo.

Por fortuna, el bebé se encuentra recuperándose favorablemente de la lesión. Foto: Cortesía

Karla señala que incluso visitó previa a la entrada de clases el colegio y a la profesora para hablar sobre los cuidados a su pequeño, ya que él aún no habla y no podría externarle sus necesidades a la maestra; jamás pensó que el primer día de su hijo en una escuela terminaría de esta manera.

El pequeño fue revisado por el médico del Ministerio Público y la denuncia procedió. Foto: Cortesía

La mujer espera que la historia de su bebé sea un parteaguas para evitar que otros pequeños sean maltratados por sus profesores.

La versión del instituto

EL DEBATE buscó a los directivos del instituto en cuestión y amablemente dieron su versión sobre los hechos.

La directora general de la institución, Laura "N", mencionó que el colegio cuenta con gran prestigio y son 34 años los que los respaldan, tiempo en que nunca se ha presentado un caso como el mencionado.

Respecto al caso del pequeño, señala que le parece muy extraña la actitud de Karla, ya que como madre debió haber reportado los hechos como tal el mismo día y no esperar al día siguiente para proceder por la lesión que supuestamente le fue provocada a su hijo.

La directora argumenta que el niño efectivamente se entregó sin pañal, pero la profesora no colocó pañal ya que el pequeño presentaba una rozadura y quería evitar un daño mayor.

Señala que ella misma se encontró con la joven madre cuando salía del salón de clases y Karla no se acercó ese día a la Dirección.

Para Laura fue una desagradable sorpresa enterarse de la información que estaba circulando, fue ya por la noche que llegó la noticia a ella y de manera urgente, contactó con la profesora para aclarar la situación y con la joven madre para hablar sobre el tema.

Al día siguiente, la mujer se presentó a la Dirección con su esposo y a decir de la directora se le trató abiertamente y se procedió al regreso de los pagos realizados por la molesta madre de familia y el reembolso por la atención médica.

Laura señala que se ha mantenido comunicación de ambas partes; sin embargo y a pesar de la amplitud que el colegio ha tenido hacia los padres del menor, ellos no han sido claros con el objetivo del señalamiento; situación que también le parece extraña.

En un inicio recibieron una llamada en el instituto en la que los citaban en la Unidad Administrativa de Mazatlán, que se dirigieran a cierto módulo y con un abogado, no se les brindó mayor información, ni hora al respecto. Aún así, Laura señala que prefirieron encarar la situación, pero al presentarse, dicho módulo y persona no existían.

Agregó que los han mantenido alarmados las amenazas que han recibido en redes sociales con los comentarios a partir de la difusión del caso.

Por su parte, la dirección del instituto se encuentra abierto incluso a las autoridades, a quienes aún sin mostrar una orden escrita recibieron y brindaron su declaración Laura y la profesora del niño.

La directora menciona que la maestra tiene gran experiencia con los pequeños y que nunca se ha presentado una queja en su contra. Recalcó que el año pasado la profesora tuvo a su cargo a 23 pequeños y no tuvo percance alguno, mientras que este 2018 está a cargo de 5 pequeños únicamente.

Al cuestionar a los padres sobre lo que desean para terminar con el conflicto, ellos solo han dicho que desean "que la maestra pague", que no le han hecho nada.

Cabe mencionar que la directora de la institución educativa, ofreció a la madre llevar al menor con un dermatólogo, sin embargo la madre no accedió al ofrecimiento.

Laura destacó que tras la polémica entorno al colegio, padres de familia y ex alumnos se han hecho presentes para apoyar a la institución, dar fé de su integridad y buen trato y que con gusto declararían. Agregó que incluso algunos ex alumnos y profesores que han laborado en el lugar meten a sus hijos a estudiar al instituto.