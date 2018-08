La producción de mango cayó un 70 por ciento esta temporada

Mazatlán, Sinaloa.- La temporada de mango fue mala, muy mala, aseguró el empresario fruticultor Ismael Díaz Murillo.

La producción del fruto se había estimado que iba a caer en 50 por ciento, pero la realidad es que alcanzó un 70 por ciento en la región sur. Esto preocupa al sector que está molesto, pues algunos con 10 hectáreas de siembras tuvieron como producto solo 400 cajas.

Afectaciones

El recuento de los daños fue extremadamente difícil por la baja temporada, pero también cayó el precio, pues el fruto no alcanzó la medida, y como Nayarit y Jalisco tuvieron abundantes lluvias, fueron más favorecidos con la comercialización.

También nos pegó la buena producción de Los Mochis que se duplicó porque allá sí tienen agua. En la región sur, la baja producción y peso se debe al serio problema de la sequía. Ha llovido, pero no es suficiente pues no ha corrido agua hacia los arroyos y no se han regenerado los mantos freáticos.

La tecnología y el agua son fundamentales para mantener la producción y hay mucha molestia en los productores porque la presa Santa María no se concretó, como fue el compromiso notariado de que iba a estar lista en noviembre del 2018.

Apoyo

En reunión con las autoridades cuando se bloqueó el acceso a la presa, se “nos pidió que se acabaran los conflictos sociales” y se iban a inyectar los recursos para concluir la obra. Pero no solo se terminó, sino que está la amenaza que se puede parar y esto tiene molesto al sector agropecuario que para el desarrollo y para mejorar la producción requiere del agua y tecnología.

No se concretó la Santa María y tampoco los canales de riego de la presa Picachos, por lo que están moviendo con las autoridades electas para que no detengan la obra, más bien que reactive.