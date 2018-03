Omar Osuna pide limpiar su nombre por tiburonario

Mazatlán, Sinaloa.- Con la resolución de la ASE en las responsabilidades del tiburonario, donde Omar Osuna quedó exento, el constructor pide a los medios de comunicación lo dejen descansar en el tema porque esto repercutió en afectaciones a su imagen y persona, además de a su constructora, que por fin podrá trabajar sin ser cuestionada.

Foto: El Debate

Se deslinda

“Quiero que la opinión pública sepa que Omar Osuna no tiene nada qué ver ya en esa situación que, desgraciadamente, causa malestar y daños morales que me pegaron muchísimo, pero ya se dijo que estoy exento y que mis empresas están libres para poder trabajar. La información es clara y ya está dicho todo, me reservo la opinión en cuanto a la responsabilidad de otras personas, y las autoridades son las que deben de tomar las medidas pertinentes”.

Foto: El Debate

A su vez, comentó que ya son otros actores los que tienen que ser cuestionados por su responsabilidad y agradeció que el diagnóstico haya sido favorecedor, pero dijo que se quiere mantener al margen del asunto, así como de juicios contra responsables y autoridades. Osuna se pronunció a favor de reactivar el atractivo, pero respeta la decisión de autoridades.