Constructores pedirán que faro se mantenga cerrado

Mazatlán, Sinaloa.- Encargados del proyecto de regeneración de la infraestructura turística en el faro de Mazatlán solicitarán que el acceso a ese atractivo natural permanezca cerrado para el acceso de turistas.

Refiere que algunas de las áreas y principalmente el mirador volante no están concluidos.

Sabemos que si dejan subir a los turistas a la cima del faro, también se van a subir al mirador, refiere uno de los encargados de obra.

Refirió como ejemplo que en semanas anteriores, mientras la obra estaba detenida por el descanso de los trabajadores, algunas personas subieron a la cima del faro y se subieron a la estructura del mirador inconcluso y sobre los cristales del piso posaron para algunas fotos.

Foto: Víctor Hugo Olivas/El Debate

Ese es el riesgo, refirió otro de los trabajadores, es una obra que no está terminada y algunas personas no miden las consecuencias y pudiera darse un incidente lamentable. Explica que no se trata de que la obra pudiera resultar dañada, ya que se trata de una estructura de metal reforzado, sino la seguridad de quienes pudieran subir al mirador.

Hasta ayer, se tenía el acuerdo de que el faro estaría cerrado al ingreso de visitantes del 12 al 25 marzo.

No obstante será Protección Civil y la administración municipal quienes decidirán si la restricción continuará durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Foto: Víctor Hugo Olivas/El Debate

Los antecedentes

El 11 de marzo, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, inspeccionó de manera sorpresiva los trabajos en el faro de Mazatlán.

Durante el recorrido constató que los visitantes podían acceder a la zona de obra y subir al mirador volante inconcluso.

Un día después se ordenó la restricción al acceso de visitantes para que el proyecto pudiera ser llevado con mayor celeridad y prevenir incidentes mayores.

Foto: Víctor Hugo Olivas/El Debate

No obstante, algunos visitantes evadían la prohibición y seguían llegando a la zona del mirador principal, por lo que instaló una cuadrilla de vigilantes para garantizar que ninguna otra persona ajena a la obra pudiera ingresar a zonas peligrosas.

Ayer, personal de Protección Civil y de la Policía Municipal vigilaban la avenida de acceso al faro para evitar que llegaran más personas hasta la zona de obras.