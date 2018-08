El "Químico" se compromete a encontrar solución para vendedores

Mazatlán, Sinaloa.- “En el caso de los ex vendedores de la Sánchez Taboada, hay tres, cuatro o cinco versiones de lo que está sucediendo con ellos y el compromiso es recibirlos. Realmente no tengo dudas y si no se les resuelve antes, vamos a buscar reasignarles un área para que trabajen, nosotros ya hicimos el compromiso de hacer un mercado público cada año”, comentó el Químico Benítez Torres.

El presidente municipal electo expresó que habrá oportunidad de que en un 50 por ciento de los espacios se agreguen aquellos vendedores ambulantes que quieran entrar a la formalidad.

“Las puertas van a estar abiertas, si ellos no quieren esa es otra situación y también estamos buscando que en el caso de los vendedores de playa, sea un concepto diferente para aquellos que venden al turismo, principalmente estamos pensando en ponerlos en ciertas zonas que puedan seguir vendiendo a este sector”, dijo.

“Por ejemplo, traemos la voluntad política de rescatar el mercado de las flores, el Mazatianguis, porque es propiedad del Ayuntamiento; sin embargo, está prácticamente en el olvido, hay insalubridad, hay vicios al interior, en el corazón de esa área. Únicamente se utiliza todo lo que está alrededor de la cuadra que son algunos vendedores de flores; entonces estamos viendo la voluntad política de rescatarlo, reactivarlo, traer vendedores ambulantes de esa zona principalmente”, comentó.

El primer edil electo del Municipio de Mazatlán acotó que tiene interés en reasignarles espacios, con el compromiso de que unos circuitos turísticos que va hacer el Ayuntamiento vengan a beneficiar a los vendedores reubicados.

“Que sea una parada obligatoria, no sólo moverlos de lugar, les quitas un área la verdad muy atractiva que es donde estaban y los vas a encerrar en un mercado, como que no es muy atractivo; pero si les damos la posibilidad de que estén llegando camiones con turismo extranjero, bueno ya las condiciones cambian”.

Puntualizó "el Químico" Benítez Torres que para ello están pensando que el circuito sea por la calle México, que va a dar a la zona de lanchas y pasa por el mercado de las flores, “de tal manera que le demos otra dinámica a esa área del puerto”, finalizó.