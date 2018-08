Rastreadora desaparece en la ciudad de Irapuato

Martha Leticia Gallardo Martínez, de 43 años, se encuentra desaparecida desde hace más de cinco meses, luego de que partiera con rumbo a Irapuato, Guanajuato, a reconocer la identidad de un muerto, que presuntamente se trataba de su marido.

El viaje

Martha Leticia formaba parte del colectivo de mujeres rastreadoras Una Luz de Esperanza, al cual se unió con la esperanza de encontrar a su hijo José Manuel, ya fuera vivo o muerto.

“Unos días antes de su viaje, Martha nos contó que saldría de la ciudad, pero no nos contó la razón de su viaje, sin embargo, quedó con nosotros de que estaríamos en contacto, y así lo hizo”, relató Lucía Espinoza, presidenta de Una Luz de Esperanza.

Martha Leticia Gallardo Martínez es la mujer que se encuentra desaparecida.

Añadió que ya estando fuera de la ciudad, Martha Leticia se comunicó con ellas en un par de ocasiones para seguir al tanto sobre los avances tanto de su caso como los de sus compañeras del grupo.

Pero de pronto dejamos de tener comunicación con ella, y se nos hizo muy raro, por lo que la anduvimos buscando, hasta que dimos con el número celular de su hija, detalló.

La hija

Fue hasta que entablaron comunicación con la hija de Martha Leticia que las compañeras del colectivo se enteraron del propósito del viaje, así como de la ausencia de comunicación también con la familia.

La hija de Martha Leticia indicó que recibió una llamada telefónica de su madre para solicitarle una serie de documentos que eran necesarios para hacer oficial la identificación del cuerpo.

Martha formó parte de la asociación civil luego de que uno de sus hijos fuera privado de la libertad y ya no supiera nada de él.

Sin embargo, estos no fueron recibidos. Debido a que la señora no presentó los documentos y ya no acudió a la oficinas del Ministerio Público, el cuerpo del esposo tampoco fue entregado.

A causa de los trámites burocráticos, la hija de Martha Leticia no pudo realizar la denuncia en Mazatlán, por lo que fue necesario acudir ante las autoridades en Irapuato para reportar la desaparición.

“Se requería que la hija se presentara para extraer un muestra de su ADN y realizar la búsqueda. Aunque eso se pudo haber realizado aquí en Sinaloa, se hubiera perdido tiempo triangulando los datos”, especificó Lucía Espinoza.

El hijo perdido

José Manuel, el hijo de Martha Leticia, desapareció en noviembre del año 2011, cuando desde una camioneta se bajaron va-rios hombres armados, los cuales privaron de su li-bertad al joven, de entonces 21 años. A partir de ese momento, su madre lo estuvo buscando, hasta que se presentó su propia desaparición, a principios de abril pasado, que fue cuando realizó el viaje hacia Guanajuato.

En caso de que alguien tenga cualquier tipo de información, favor de comunicarse al teléfono: (669) 247-6738 o través de la página de Facebook del grupo Una Luz de Esperanza.