Mujer ‘biker’ llama a conducir con prudencia y respeto

Mazatlán, Sinaloa.- “El respeto tiene que ser mutuo entre los motociclistas y los automovilistas, para evitar que sucedan accidentes”, comenta Abril Saracco Creel, una mujer motociclista con más de 10 años de experiencia.

Cultura vial

Desde que Abril aprendió a conducir motocicleta, las ha utilizado casi de manera ininterrumpida por lo menos una vez al mes.

“Lo malo es que aquí en Mazatlán no hay clases para aprender a andar en moto, por lo regular te enseñan los amigos o los familiares. Lo que sí hay son clases de vialidad, pero lo ideal sería tener cubiertos ambos puntos”, señaló.

Aunque actualmente tiene su propio vehículo, Abril cuenta que durante muchos años fue el único modo que tenía para transportarse a la veterinaria donde labora.

“Acabo de tener un bebé y no la utilicé ni una sola vez mientras estuve embarazada. Ahora estoy esperando que crezca el retoño, porque no es prudente traerlos arriba tan chiquitos”, detalló. Para evitar exponer a su pequeño, se desplaza en su automóvil, aunque por lo menos vez al mes sale a dar una vuelta en su moto, para evitar que le surjan fallas por no usarla.

“Casi todos los días veo familias que llevan hasta más de un niño en la moto. No debemos de juzgarlos porque sé que a veces es el único modo que tienen de transporte, pero no deja de angustiarme.”

Falta de conciencia

Respecto a la equidad de género, comenta que nunca ha vivido algún momento que le haya hecho pensar que está siendo discriminada por ser mujer.

“Hasta eso que el maltrato es parejo. Varios automovilistas nos cortan el paso nomás porque nos ven en moto, o te gritan que te vayas al carril de la derecha, aunque vayas a dar vuelta a la izquierda. Te pasa sin importar si eres hombre o mujer, porque a mi esposo también le hacen lo mismo.”

En 10 años de manejar motocicleta, solamente ha sufrido dos incidentes, los cuales estuvieron relacionados con fenómenos meteorológicos y no con el contacto con vehículos.

“Pero no nada más los automovilistas son los malos de la historia, también nosotros debemos cuidar el modo en que conducimos, y tomar todas la medidas de precaución posibles. Además de respetar todas las reglas de tránsito, comenzando por el uso del casco”, finalizó.