México, en la encrucijada sobre qué decisión tomar

En 2000, México tomó la decisión de hacer un cambio fuerte al sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la presidencia, para optar por el Partido Acción Nacional, pero según el analista Jorge Zepeda Patterson, este nuevo rumbo no llevó al país al destino que todos se habían imaginado.

El también periodista señala que tras la elección federal del año 2000, México vivió una “primavera democrática”, la que dijo, duró cinco minutos porque “en vez de Mandela, nos tocó Fox".

Foto: EL DEBATE

Recordó que en 2006, Felipe Calderón ganó la presidencia argumentando que el gobierno de Fox no había representado los valores del PAN, y que sí lo haría su sexenio. Tras no cumplir las expectativas de los electores, detalla Zepeda Patterson, México volvió a decidir por “un PRI en teoría de rostro lavado, que supuestamente habría aprendido la lección”, indica.

Señala que en el contexto actual, donde el presidente Peña Nieto tiene niveles de desaprobación del 80 por ciento, es claro que México decidirá entre darle una nueva a Andrés Manuel López Obrador o si elige a Anaya o Meade, que indica, seguiría “seguir apostando más o menos por lo mismo”.

En una conferencia organizada por el semanario Riodoce en Mazatlán – en el marco de conmemoración tras un año del asesinato de Javier Valdez Cárdenas – Jorge Zepeda Patterson sostuvo una charla sobre el proceso electoral, en conjunto con la directora del Semanario Zeta de Tijuana, Adela Navarro Bello.

Zepeda Patterson indicó que las redes sociales son un nuevo elemento que juega un papel fundamental y complejo en materia de opinión pública. “En el manual de manejo político del PRI, un manual que tiene muchos capítulos hechos a partir de la experiencia de la clase política priista, no hay un capítulo que hacer frente a un ‘hashtag’ negativo. Peña Nieto le tiene más miedo a un meme que se hace viral y que no pueden parar por ninguna vía, que a una cabeza de ocho columnas de cualquier periódico, o a una columna política o discurso de un adversario”, manifestó el analista.

Por su parte, Adela Navarro Bello indicó que la elección 2018 en México se vive en un ambiente interno de inseguridad y corrupción cada vez mayor, así como una ausencia del Estado de Derecho, ante lo cual no se puede pensar en una continuidad, pero esto mismo hace que muchos mexicanos teman en sí entrar o no a un nuevo modelo.

Tenemos una participación social muy fuerte, que nos ha llevado a tener organismos de defensa, de protección y de supervisión sobre las acciones de gobierno en distintos sectores. El tema de la anticorrupción, la transparencia, la participación ciudadana en sí en las decisiones de gobierno.

"La ciudadanización de algunas instituciones en el ámbito electoral por ejemplo. Todo esto le ha dado más confianza a la sociedad en general, para manifestar su posicionamiento respecto de las elecciones”, sostuvo Navarro Bello.

La directora del Diario Zeta indicó que esta elección federal será la de definiciones. “Es si nos mantenemos en el rumbo en el que estamos o nos vamos a otro rumbo. Para empezar esa es la primera definición que se va a tomar. Este contexto es importante que la sociedad participe y se deje escuchar sobre lo que piensa de los partidos y actores políticos”, dijo la periodista.

Navarro Bello subrayó que el proceso electoral ha llevado a una división dentro de la misma sociedad, y que el proceso ha sido ríspido. “Vemos muchas noticias falsas, que es parte de decir que uno está mal para decir que otro está bien.

Vemos muchos posicionamientos que antes no existían. En México los periodistas no solían definir un posicionamiento político, ideológico o partidista como lo están haciendo ahora de manera tan abierta. Me sigue sorprendiendo que los columnistas de diarios nacionales de este país digan que van a votar por un candidato y que recomienden no votar por otro”, comentó la periodista.