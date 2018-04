Se regresan a sus hogares sin medicamentos

Mazatlán.- José Carmen Ulloa tiene 65 años de edad, sufre de la presión desde hace casi dos años y por indicación del médico tiene que seguir su tratamiento completo todos los días; pero, explica que con frecuencia no hay Losartán, fármaco que le sirve para controlar la presión alta que padece.

Foto.EL DEBATE/ Sergio Pérez

Son dos pastillas que debe tomar por día, pero por segunda ocasión no le surtieron la receta en la farmacia del Centro de Salud Urbano.

Es el segundo mes “que no me pueden surtir la receta”, y muestra las hojas donde le ponen un sello que es fármaco está pendiente.

Foto:Pixabay

La información que le dieron es que llegó la medicina y se agotó rápidamente; pero, José Carmen no puede esperar y tendrá que buscar la forma de comprar la medicina, pues aunque la busca en genéricos la caja supera los 100 pesos y trae solo 20 pastillas que le sirven para 10 días, esta situación le preocupa.

Escasez

Otra de las medicinas que falta es la metformina, que le recetan a personas con diabetes. Sonia Castro mostró su receta con el sello que indica que el fármaco en mención está pendiente.

Al cuestionarla si le fallan con el tratamiento, dice que en las pastillas para la diabetes sí. El resto de los fármacos sí los surten, pero la metformina es raro que la tengan. Explicó que la indicación es que hay muchos pacientes con esta enfermedad. Llega la medicina y se agota, esto la obliga a buscarla en otro lado.