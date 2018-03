Mazatlán, Sinaloa.- Llanto, impotencia y mucha molestia ha provocado el retraso de las obras en el mercado José María Pino Suárez.

Los doce locales que expenden alimentos en la parte alta del mercado tienen más de dos semanas sin poder trabajar por las labores de mejoramiento en el mercado y esto causa impotencia en los locatarios.

Llanto e impotencia en el Mercado Pino Suárez. Foto: El Debate

Están conscientes que iban haber afecciones pero nunca imaginaron que tanto, apuntó Teresita Preciado.

El presiente municipal, José Joel Bouciéguez, realizó un recorrido el mes pasado y prometió que el 23 marzo estarían listos y podrían trabajar.

Las obras no han si do concluidas y aunado a cada uno de los locatarios, hay 3 familias que dependen de ellos y no tienen ingresos; además la autoridad si es puntal en el pago de derecho de piso que es de 2 mil 200 por mes y si se retrasan se les elevan los cosos.

En la parte baja, también se mantuvo cerrada una área que afectada a diez locatarios que expenden ropa; afortunadamente a ellos ya se las permitió trabajar.

Los locatarios del área goumert demandan a la autoridad que ya se les permita laborar este lunes, ya iniciaron las vacaciones.

Abren la carretera Mazatlán- Durango, concluye la obra en el Faro, permiten el acceso al Malecón pero ¿el mercado Pino Suárez, para cuándo?.