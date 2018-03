Pavimentarán 49 calles de colonias populares de Mazatlán

Mazatlán. El alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga dio el banderazo de arranque a un paquete de pavimentación de 49 calles, con una inversión directa de 60 millones de pesos.

El presidente municipal realizó un recorrido por calles de Valles del Ejido, Jacarandas y Flores Magón, 3 de las 12 colonias en las que se realizarán las obras.

El alcalde recorrió calles a pavimentar. (Foto: Cortesía)

Elisa Meza Rochín, gestora, se dijo contenta de que muchos de sus vecinos, con quienes ha luchado desde la creación de la colonia para mejorar sus condiciones de vida, por fin van a dejar de vivir entre el polvo y los lodazales que se forman en las calles de Valles del Ejido ubicadas entre los libramientos II y III.

Junto al alcalde y al director de Obras Públicas, Joel García Regalado, la gestora recorrió la Calle Chilillo, que será pavimentada, al igual que algunas del paquete de 49 obras de este paquete, gracias a su gestión.

El alcalde charló con vecinos de las colonias. (Foto: Cortesía)

Meza Rochín aseguró que desde 2006 conformaron el Comité de Vecinos pero no habían logrado hacer realidad su sueño de pavimentación. Por ello agradecieron no solo la pavimentación, sino porque además no harán aportación alguna.

"Nuestra lucha es de hace muchos años, en los setentas, cuando no podíamos siquiera pintar bardas pidiendo servicios sin que nos encarcelaran, pero hoy es diferente y este gobierno va a pavimentar nuestras calles", expresó Ramón Pérez, líder de la Colonia Valle del Ejido. Como él, los vecinos beneficiados calificaron éste como un día histórico.

"Se van a pavimentar las calles y sin costo para los vecinos", recalcó el alcalde en las calle Ejido el Venadillo, en la Colonia Valles del Ejido.

En la calle Ejido Venadillo se hará una inversión de 881 mil 320 pesos, es una superficie de 528 metros cuadrados de 15 centímetros de espesor.

Autoridades durante el banderazo para inicio de obras. (Foto: Cortesía)

García Regalado explicó que las obras iniciarán de manera paulatina, entre hoy y las siguientes dos semanas.

Otras de las obras que arrancaron son Higueras, en Jacarandas; Gorrión y Colibrí, en Mazatlán I y Habalito del Tubo, en Valles del Ejido.