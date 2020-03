Por coronavirus, suspenden eventos masivos en Escuinapa

Escuinapa.- Autoridades municipales y de salud exhortan a la población a ser responsables durante los próximos 40 días que son cruciales para poder controlar esta enfermedad o que se genere la propagación del virus Covid-19; por su parte han anunciado la cancelación de todos los eventos masivos, así como la instalación de filtros sanitarios para la detección de personas enfermas.

El Comité Municipal de Salud se declaró en sesión permanente ante la alerta mundial por la pandemia de Coronavirus e informaron las acciones a efectuar en los próximos días, por lo que invitaron a la población a crear conciencia sobre la importancia de su participación en estas medidas de prevención que pudieran ser cruciales para mantener a Escuinapa libre de este mortal virus.

Durante la sesión del comité estuvieron presentes autoridades municipales que eran presididas por el alcalde, Emmett soto Grave, por representantes de las diferentes instancias de salud, de la Jurisdicción Sanitaria y educativas.

Jesús Javier Palomares Barajas, director de Servicios Médicos Municipales fue el encargado de brindar una información amplia y precisa del origen, desarrollo y acciones preventivas del Covid-19.

Foto: EL DEBATE

En dicha reunió el municipio hizo el llamado a los representantes de las líneas de autobuses, de supermercados y del mercado municipal, para solicitarles su apoyo para realizar acciones conjuntas en contra de esta enfermedad.

“En Escuinapa no tenemos aviones, pero sí tenemos camiones, por ello hoy los estamos llamando para que en los autobuses se instalen filtros y no permitan transportar a personas enfermas que pudieran ser portadores de Coronavirus”, recomendó el presidente municipal.

A las empres de autoservicio la solicitud fue que adoptaran medidas preventivas, instalando filtros de revisión en sus empresas. Respondiendo los representantes que ya estaban aplicando acciones como lo es la dotación de gel antibacterial al ingreso de los clientes, la desinfección de los carritos y superficies en contacto, así como la capacitación de su personal ante esta enfermedad.

Soto Grave dijo que por su parte el Gobierno Municipal ha decidido cancelar todos los permisos para fiestas, bailes, discotecas y todo lo relacionado con eventos masivos de cultura, deporte y actos de gobierno, respecto a las fiestas del Mar de Las Cabras, informó que se pospondrán una semana más que serían del 22 al 25 de mayo, pero se analizaría conforme al desarrollo de este virus.

“Estamos invitando a la gente a que no visite nuestro municipio en este periodo vacacional de Semana Santa, a la población a que se mantenga en sus casas, que permanezca en cuarentena y no salgan a vacacionar, ya que existe una alerta por la pandemia de Coronavirus y lo que estamos buscando es que nuestra población se mantenga libre de este virus y no se registre la muerte de ningún escuinapense por esta enfermedad”, expresó Soto Grave durante su participación.

Los representantes de la Secretaría de Salud anunciaron que hoy (jueves) se instalarán filtros sanitarios en la zona sur del municipio, para hacer revisiones de las personas que ingresan al estado y en caso de detectar alguna persona con síntomas sea canalizada para que se les apliquen los estudios correspondientes para detectar el virus.

En las unidades de salud se han colocado a personal especializado en las entradas para dotar de gel antibacterial en pacientes y detectar si alguno presenta síntomas que son fiebre, tos, dolor torácico y dificultad para respirar.