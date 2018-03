Activan programas de prevención para evitar incidentes

Mazatlán, Sinaloa.- Disfrutar al máximo las vacaciones sin ningún incidente que afecte a las familias que visitan la ciudad o a los que salen del municipio es el objetivo del personal que integra la coordinación de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Para ello, dicho personal salió a diversos puntos de la ciudad, sobre todo los turísticos, para repartir trípticos con información valiosa sobre las precauciones que deben tomar al estar en albercas, ríos o playa, así como al salir a carretera a otras ciudades.

Algunas de las recomendaciones son: antes de salir de viaje, checar las condiciones físicas del vehículo en que viajarán, usar el cinturón de seguridad y respetar los señalamientos y límites de velocidad, así como respetar las indicaciones de la autoridad.

En la playa albercas o ríos extremar cuidado con los menores, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, así como no entrar al mar o zonas profundas sin chalecos salvavidas, si no sabe nadar evite el riesgo y manténgase en la orilla y NO nadar después de comer o en estado de ebriedad. Otra de las recomendaciones es ubicar los puestos de auxilio.

Durante las actividades nocturnas asignar un conductor y no conducir con el teléfono celular en la mano o revisando textos de whatsapp u otras redes sociales.

Recuerde que la SSPM a través de su coordinación de Programas preventivos les desea unas Vacaciones Seguras y pone a su disposición la línea telefónica 986 81 26 o el 911.