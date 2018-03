“No hay peor dolor que perder un hijo": Rastreadoras

San Ignacio.-“No hay peor dolor que perder un hijo, pero más aún no saber en dónde está”.

La lucha de quienes tienen un familiar desaparecido no termina, continúan revisando cada centímetro de tierra con la esperanza de encontrarlos.

Mientras miles de mujeres celebraban el Día Internacional de la Mujer, un grupo de madres, de los colectivos “Una luz de Esperanza” y “Voces Unidas por la Vida”, buscaban afanosamente alguna fosa clandestina donde pudieran encontrar a su familiar desaparecido.

Por sexta vez, acudieron llenos de esperanzas a la comunidad de La Quebrada de los Sandoval, en donde mediante una llamada anónima les indicaron que en un punto de una parcela se podía localizar el punto donde fueron sepultadas seis personas.

Y como el amor de madre no conoce barreras, llenas de esperanza, acudieron a este lugar, aunque en ambos grupos se incluía un padre que busca a su hijo de apenas 17 años de edad, así como quienes buscan hermanos y por supuesto hijos, sus tesoros perdidos como ellas les llaman, y quienes aseguran que no descansarán hasta encontrarlos.

En punto de las 10:00 horas de la mañana, acompañados por varias patrullas con agentes y personal de la Fiscalía, de elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como de dos perros de búsqueda, y la máquina retroexcavadora, se encaminaron a dicho poblado por el camino que conduce a la sindicatura de Ixpalino.

Tras media hora de recorrido ubicaron la parcela referida, y armadas de sus herramientas comenzaron la búsqueda, cerca de seis horas.

Sin importarles las altas temperaturas y las largas distancias que recorrían, estas personas no perdían la fe de encontrar lo que estaban buscando, unas a otras se daban ánimos y se aferraban a Dios, para que les diera las fuerzas para seguir buscando.

Realizaron varias excavaciones con pico y pala, mientras los perros trataban de localizar algún rastro, después de largo tiempo solicitaron la presencia de la máquina para que cavara en algunas puntos cercanos a donde se presume pudo haber sido utilizado como campamento por los delincuentes, pues había presencia de ropa, cachuchas, botellas de agua y refrescos, utensilios de cocina, así como latas vacías de atún y demás.

Fueron varias las excavaciones que se realizaron pero sin éxito alguno, por lo que al comenzar a caer la tarde, optaron por retirarse.

Rostros de madres, padres, y hermanos, que comparten el mismo dolor, reflejaban la impotencia de no poder saber el paradero de sus familiares, perdían su mirada en el extenso monte, preguntándose ellos mismos “dónde estará mí tesoro”, sin escuchar respuesta.

Todos coinciden en que no buscan culpables, solo quieren saber en dónde se encuentran sus familiares, para poder recuperar sus restos y darles cristiana sepultura “yo quisiera que alguien me dijera en dónde dejaron a mi hijo, juro que no quiero venganza, solo recuperarlo y tener a donde llevarle sus flores, no saben el dolor tan grande que es perder un hijo, desde ese momento se acaba la ilusión, pero tenemos que seguir adelante, hay quienes me dicen que deje de buscarlo que es tiempo perdido, pero para una madre, eso no es excusa, y el amor a nuestros hijos nos da la fuerza necesaria para continuar en esta lucha de búsqueda, hay momento que me siento cansada pero Dios nos da esa fortaleza, que tanto necesitamos” expresó una madre que desde hace casi un año busca a su hijo.

Las edades de los jóvenes que son buscados por estos grupos, fluctúa entre los 14 y 22 años, ellos fueron víctimas de desapariciones forzosas en San Ignacio, Mazatlán y Culiacán.

“Sabemos que quienes nos los quitaron tienen madre, hermanos, o tal vez hijos, quisiéramos que se tentaran el corazón y nos dijeran donde están nuestros hijos, ya es mucha la tortura, esto no es vida, el perder un hijo es el peor dolor del mundo, se te van los días y las noches pensando en dónde estará, pero como el amor de madre jamás termina, aquí seguimos de pie, buscando a hasta encontrarlos” puntualizaron.