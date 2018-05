"De Mazatlán tenían la imagen de un lugar viejo y olvidado"

Mazatlán.- El presidente de la cámara restaurantera Óscar Palacios Gómez, dijo que el sector está comprometido con promover la gastronomía local y el Tianguis Turístico fue un despunte para el destino y agradeció las gestiones del mandatario.

Ricardo Velarde, vicepresidente de zona noreste de Canirac comentó que van cinco fines de semana que parecen semana santa con lo que el Tianguis Turístico logró de 40 a 50 mil nuevas citas de negocios.

Con ello cada año se crean 50 nuevos negocios, cada restaurante genera 30 empleos y en conjunto son mil 500 empleos nuevos con lo que el sector es uno de los que más trabajos genera en la ciudad.

Foto:DEBATE/ Victor Hugo Olivas

Reconoció que el Tianguis marcó un antes y un después en la ciudad.

"Ahora debemos de seguirnos capacitando porque la gastronomía Mazatleca está de moda y se está replicando a nivel nacional porque Mazatlán es un diamante en bruto y ahora es trabajo de todos seguirnos renovando".

Luis Osuna Vidaurri, expresó que en los próximos días se desarrollará un proyecto en la zona norte porque Mazatlán logró el mejor Tianguis de la historia y reconoció que se dejó una vara muy alta para el estado de Guerrero.

Invitó al gremio a prepararse y mejorar sus restaurantes así cómo también la experiencia gastronómica para visitantes.

Reconoció la visión del gobernador porque ya vienen más inversionistas y se impulsará al puerto como uno de los mejores destinos.

Foto:DEBATE/Sergio Pérez

José Ángel Cruz Tirado, puntualizó que se ha logrado una inversión histórica y un embellecimiento en el puerto por gobierno del estado al acercarse a las personas correctas para que el Tianguis Turístico viniera a Mazatlán con lo que de ahora en adelante no se puede fallarle al turismo sino mejorar prácticas de atención.

Marco Osuna Lizárraga, externó que el mandatario estatal ha tenido una gran visión que con pasión y entusiasmo entiende que el puerto debe de diversificarse y ya no es sólo sol y playa sino cuenta con ruralidad que debe rescatarse para generar empleos y lograr un turismo sustentable con programas de salud y educación.

Dijo que su negocio impulsó al Quelite y generó empleo para la comunidad que no duda será pueblo mágico.

Alfredo Gómez Rubio presidente del proyecto Centro Histórico, aseguró que en 2001 se trazó una visión de desarrollo para Mazatlán que se está logrando con la remodelación de Mazatlán tanto en el centro histórico como en el faro que ha generado gran interés por ser visitado.

Foto:DEBATE/ Sergio Pérez

Consideró que deben de cuidarse estos proyectos y darles mantenimiento constante.

El alcalde de Mazatlán Joel Boucieguez, comentó que la gastronomía Mazatleca puede competir con todo México y el mundo con lo que agradeció a restauranteros a comprometerse para el Tianguis Turístico.

Agradeció que los empresarios se hayan sumado, consideró que se debe de cuidar y ordenar al destino.

Posteriormente Óscar Palacios u Ricardo Velarde entregaron un reconocimiento al gobernador Quirino Ordaz a nombre de CANIRAC.

El gobernador del estado, mencionó que detrás de los restaurantes hay un gran compromiso de empleados que juntos trabajan en equipo para quedar muy bien.

Foto:DEBATE

"La expectativa era limitada para Mazatlán porque tenían la imagen de un lugar viejo y olvidado que así estaba que no estaba creciendo y se sorprendieron con los cambios, había que tirarle muy alto, traerse el Tianguis Turístico no era algo menor, estuve haciendo guardia en palacio de gobierno, meter los papeles era un broncón porque no era fácil competir con destinos que ya lo habían tenido, no era sencillo, cuando logramos meter los papeles el comité no tenía fácil la decisión".

Con lo que dijo que se logró para Mazatlán pero por eso se hicieron cambios que no fueron fáciles de asimilar para los mazatlecos y se renovó la ciudad en conjunto con sus atractivos.

Se remodelaron 37 calles del centro histórico, el drenaje de zona dorada y otros espacios públicos con lo que ahora se metieron 200 millones al acueducto que es el proyecto que sigue para la ciudad.