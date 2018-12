Mazatlán, Sinaloa.- Ricardo Michel Luna dejó el cargo luego de 19 años al frente de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico Mexicano.

Durante la asamblea donde rindió su informe de labores de este año, presentó la nueva directiva que fue aceptada por los socios.

La dirigencia queda a cargo de Jesús Omar Lizárraga Manjarrez quien reconoció el trabajo que ha realizado Ricardo Michel, de quien ha aprendido mucho y su enseñanza la aplicarán para beneficio de quienes integran la Unión de Armadores del Litoral Pacifico Mexicano.

Michel deja dirigencia de la Unión de Armadores . Foto: El Debate

Invitados

En la Asamblea estuvo el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, quien reconoció la labor de Michel Luna al frente de los armadores.

Foto: El Debate

Benítez le dijo que sin su trabajo no tendrían los logros de hoy, pues no pararon hasta hablar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando aún no asumía el cargo, pero que les apoyó en la problemática de que querían reducir las áreas de pesca.

Añadió que ahora Ricardo Michel estará trabajando, con él, como regidor en el Ayuntamiento.

También estuvo el Comisionado Nacional de Pesca y Acuacultura, Raúl Elenes Ángulo, quien fue el encargado de tomar protesta a la nueva directiva. Luego les dijo que el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es apoyar e impulsar más al sector pesquero, actividad de la que viven miles de familias, por lo que prometen desarrollarlo y hacerlo sustentable.

México es rico, solo hay que saber explotar la pesca y sobre todo que esta favorezca a todos.

Durante la reunión los socios reconocieron que están ante un nuevo gobierno y se comprometieron a sumarse al trabajo.

El comisionado de Pesca les reiteró que cada decisión que tomen será consultada con la ciudadanía, y el sector pesquero, ya que su opinión es importante.