Steve Wozniak cofundador de Apple, en el Tianguis Turístico

Mazatlán, Sinaloa.- En el marco del Tianguis Turístico, el cocreador de Apple expone su experiencia, Steve Wosniak cuenta que desde los 10 años a través de un revista descubrió que quería dedicarse a el mundo de la creación de computadoras.

Incluso, dijo en su conferencia del Tianguis Turístico, que él nunca buscó, ni poder ni riqueza, sin embargo, aprovechó y antes de que estudiara la universidad había investigadoras a quienes les ayudaba con sus problemas.

Steve wosniak, cofundador de apple. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El que no tuvieran una computadora en la escuela útil, el creador de Apples comenzó a buscar terminales que tuvieron una programación amplia, aunque no tuviera todos los conocimientos en matemáticas no obstante, esta seria muy importante para su vida.

Ante ello, decidió realizar su propio diseño de computadora, por lo que se alió con un amigo que le ayudó a diseñar su máquina. Aunque no tenía dinero, con la ayuda de su amigo, Steve lo logró.

Yo tenia claro que por lo menos quería ser ingeniero, mientras que Steve ni sabia lo que quería hacer, indicó.

Así que su amigo Steve veía que diseñaba y lo convertía en juegos.

Steve wosniak, cofundador de apple. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Cuando te enfrentas a la computadora te encuentras con muchos errores y antes yo preferiría verlo directamente

Entonces la gente comenzaba de hablar lo que podíamos hacer en una computadora con una seis que tenían un largo alcance, y él busca construir un dispositivo que se conectara con esas computadoras y me pagaran dinero, dijo.

Entonces planeó comenzar una compañía con Steve, ya que él tenía claro dedicarse a la ingeniería toda la vida.

Steve wosniak, cofundador de apple. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El primer diseño no solo era una compañía que podía cambiar al mundo, sino que fue la primera con juegos almacenados.

Entre Steve y yo no aprendimos uno del otro, cada quién hacia lo suyo, mientras que él sólo disfrutaba ver las cosas.

Lo que a él le gustaba de Steve es que siempre tenía ideas para mejorar, por eso decidí no meterme en marketing, porque Steve tenía muy buena forma de pensar.

Mi amigo rediseñó la manzana de Apple, decía que tenia que aprender a comunicarme con la gente para definir las área que se requieren para eso steve era muy bueno en eso.

Steve wosniak, cofundador de apple. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Y conforme se da el crecimiento se requiere mejorar las área de mercado tenía.

Nosotros eramos muy jóvenes ni siquiera teníamos experiencia empresarial, contratamos a los jóvenes para que nos digan que hacer, pero cuando tu empresa crece se necesitan personas con experiencia, dijo.

Lo que hagas hazlo, pero que ses fácil de usar, en los Estados Unidos hoy tenemos personal que investiga yo fui uno de los fundadores aprendí que el ser humano es más importante que la tecnología, es decir no se tiene que cambiar el comportamiento de los seres humanos.

Estoy enviando un mensaje a los amigos, debe de haber un límite en la privacidad que vas a tener y estás firmando un contrato con ellos.

Facebook fue una gran idea, que tengamos tantos personas para venderle publicidad, a mi me gusta Facebook, pero en realidad empecé a utilizarlo y era padre porque tenía amigos en Facebook que ni siquiera conozco.

La economía compartida resuelve un pequeño aspecto, como Google, el nivel de confianza debe ser elevado cuando tratas con seres humanos.

Siempre iba a Tijuana porque le encantaba ver el turismo y al ver que era fácil ir a México tomó clases de español y aprendí a escribir los acentos y nos hicimos amigos la maestra y yo.