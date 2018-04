Conago urge garantizar la seguridad en destinos del país

Mazatlán.- Garantizar la seguridad en los destinos, gestionar la modificación de las alertas de viaje de Estados Unidos y el fortalecimiento del estado de derecho para fomentar la visita de turistas a los estados de México, así como para desarrollar inversiones, fueron los puntos principales de la reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Once gobernadores del país asistieron a este evento, en el marco del Tianguis Turístico Mazatlán 2018.

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Buscan fomentar seguridad

El coordinador de la Conago, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, reconoció que el país enfrenta un problema serio de inseguridad, pero aun así, en ningún lugar de la República Mexicana se ha visto involucrado un turista en un hecho delictivo o de privación de la libertad, con lo que se garantiza la integridad de los turistas en el país.

“En Baja California Sur ha disminuido en forma notable el número de ejecuciones, pero no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que el país no enfrenta un problema de seguridad, pero sí hay que decirles a quienes nos vienen a visitar, que los turistas no corren riesgo y que pueden viajar de manera tranquila y permanente.”

Realizamos reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la @CONAGO_oficial, para revisar las acciones realizadas que fortalecen nuestros destinos turísticos. pic.twitter.com/awUN6osb6e — Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) 16 de abril de 2018

Además, se busca fortalecer los Centros de Atención y Protección al Turista (Capta), para reforzar la atención y auxilios que se brindan en el país, e intercambiar experiencias de respuestas entre estados.

Respecto a las alertas de viaje que emite Estados Unidos respecto a México, se tienen agendadas reuniones con las autoridades consulares y embajadas para que se escuche de la voz de mexicanos que este país es seguro para viajar.

A su vez, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, consideró que hace falta platicar con el Gobierno de Estados Unidos para modificar los criterios para la emisión de alertas de viaje o warnings.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconoció que se debe de trabajar en seguridad y entre estados intercambiar experiencias para fortalecer estrategias.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, expresó que también hace falta reforzar el Estado de Derecho, invertir en elementos e infraestructura para garantizar la seguridad.

También se debe de contar con certeza jurídica para favorecer la inversión porque no hay condonación de impuestos que compensen la incertidumbre.

De la Madrid añadió que hay 68 millones de aterrizajes en el país, la aviación crece un 9 por ciento en el país y el 60 por ciento sale de la Ciudad de México.

Áreas de oportunidad y mejoras

Añadió que cómo áreas de oportunidad, hace falta mayor planeación en los destinos, capacitación a funcionarios estatales y municipales, fortalecer plataformas digitales para el talento humano, ver por qué disminuye el gasto promedio de los visitantes, en pueblos mágicos lanzar una categoría de pueblos con encanto que sea un precedente antes de aspirar a ser Pueblo Mágico, realizar un mirador en el Baluarte y estudiar los temas de la aviación privada.

El mandatario sinaloense, Quirino Ordaz Coppel, señaló que lo informado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la inauguración del Tianguis Turístico, respecto a que México se colocó como el sexto país más visitado por turistas, además de ser una satisfacción, representa un reto para mejorar esa posición.

“No solo se trata de mantenernos, sino de ir mejorando las posiciones. Ya cada vez son menos, pero es más difícil el brinco. Pero eso nos habla de que México está siendo un destino muy atractivo y competitivo”, precisó.

Consideró que para lograr ese propósito, es necesario renovarse constantemente, para generar nuevos atractivos que provoquen que el turista venga a Sinaloa, y sobre todo, que regrese.

Se reúnen 11 gobernadores en la Comisión Ejecutiva de Turismo de Conago. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Ordaz Coppel dijo que vienen cosas muy buenas para el turismo, que es un sector creciente, que no para en todo el mundo, y que de eso se trata, que este negocio se fortalezca, que haya más empleo, inversión y progreso para México. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, comentó que el turismo ha superado las acciones de desarrollo luego de los ingresos permanentes del petróleo.

En la agenda de Conago está mejorar la calidad de servicios, incrementar los estándares de seguridad y garantizar sitios turísticos como lugares libres de riesgos, además de diversificar atractivos, fomentar la inversión en destinos con estímulos fiscales.

Seguridad. Proteger los destinos

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, apostó por proteger de la violencia a los destinos turísticos.

“Algo que debe de ocurrir en todo el mundo, el blindar nuestros destinos turísticos, el darle seguridad y certeza a nuestros turistas, en eso hemos venido trabajando. Mejorar nuestras policías es uno de los propósitos fundamentales que nos trazamos y hemos logrado avanzar mucho en ello.”.

El mandatario anunció que próximamente se lanzará un programa de prevención contra el delito, que será anunciado tanto en el estado de Quintana Roo como en el resto de México.