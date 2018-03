Municipio se deslinda de resolución de ASE

Mazatlán.- Las autoridades municipales dijeron no haber sido notificadas de la resolución de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de determinar que el colapso del Tiburonario se debió a fallas de construcción en la etapa final de la obra.

El alcalde Joel Bouciéguez externó que al municipio no ha llegado ningún oficio de la ASE sobre la resolución de las investigaciones ni tampoco ha sido recibido por el departamento jurídico.

El alcalde Joel manifestó que el asunto del Tiburonario ya no le compete al municipio. Boucieguez. Foto: Archivo. Debate

“A mí no me ha informado nada la Auditoría Superior del Estado, no me ha comunicado nada ni ha llegado ningún oficio, seguramente llegará al órgano que está ventilando ese asunto, que es la Fiscalía”.

Reiteró que el asunto del Tiburonario ya no es asunto del municipio porque la síndica procuradora Lourdes Sarabia ya dio su resolución administrativa, lo que también será tema de la Fiscalía por las investigaciones que esta realiza.

La Auditoría ya entregó un informe a la Comisión de Fiscalización con lo que el munícipe añadió que la ASE, los tribunales o la Fiscalía se encargarán de aplicar las acciones correspondientes conforme a la ley.

A su vez, comentó que el municipio no se meterá en este tema, que le compete a otras instancias para no incurrir en irresponsabilidades. El tema ahora quedará en manos de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, será quien determine qué sanciones habrá al respecto.



Alejandro Flores Salazar, vicefiscal en la zona sur del estado, mencionó que la Fiscalía anticorrupción es la que cuenta con los expedientes de la información sobre el Tiburonario, y que la Vicefiscalía de la zona sur no cuenta con datos en el tema.

“Este tema corresponde a la Fiscalía anticorrupción por conducto de la recién nombrada fiscal, ella es la que tiene todos los datos del Tiburonario. En la Vicefiscalía zona sur no contamos con datos porque no se está trabajando en el caso, sino en Culiacán”.