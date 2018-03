Vendedores buscarán a Semarnat para poder trabajar

Mazatlán.- El municipio se reunió ayer en privado con los cuatro ambulantes independientes de la glorieta Sánchez Taboada para definir acuerdos que no pudieron concretarse al no contar con la presencia de Semarnat, con lo que los afectados se quedarán nuevamente sin trabajar hasta que se firmen acuerdos por escrito con autoridades federales y municipales.

Al concluir la reunión tras casi una hora, los vendedores salieron molestos por la falta de acuerdos escritos ya que ayer se definiría su situación laboral pero aunque se les dijo que acudiría el delegado de Semarnat, Jorge Abel López, anunciaron que lo buscarán y posteriormente regresarán con las autoridades municipales aunque no hay fecha definida.

Por lo pronto, los ambulantes se quedarán sin trabajar otra vez hasta que se establezca su manera de trabajar, ya que no quieren ser retirados nuevamente, además de que se niegan a descender a la explanada de la glorieta Sánchez Taboada por los lineamientos de sus permisos y porque no se venden productos hasta que llega algún crucero.

“Esperamos a Jorge Abel, la cita era con él y no vino, no se presentó, necesitamos platicar con el delegado directamente para ver si nos extiende un documento firmado para estar en la explanada, pero nosotros no nos queremos bajar, como no llegamos a nada no firmamos nada y ni vimos el convenio”, dijo el vendedor Juan Pablo Hernández.