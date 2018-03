“Tenemos que regular el comercio”, Alcalde

Mazatlán.- “Tenemos que regular el comercio, no solo en la Sánchez Taboada, sino en toda la Avenida del Mar”, expresó el Alcalde Joel Bouciéguez Lizárraga.

Foto:Cortesía

Manifestó que el Gobierno Municipal mantiene las puertas abiertas al diálogo con los vendedores de la Glorieta Sánchez Taboada, con 51 de los 54 ha llegado a acuerdos, pero tres de ellos se niegan a acercarse a pesar de los reiteradas invitaciones que se les han girado.

Foto:Cortesía

El Secretario del Ayuntamiento, Mario Roberto Reyes Guerra, explicó que los tres vendedores detenidos ayer por alterar el orden público llevaban un amparo en el supuestamente se les permite ejercer el comercio en la Glorieta Sánchez Taboada.

En el mismo amparo se establece que podrán ejercer el comercio siempre y cuando tengan un permiso del Municipio, y no lo tienen, expresó Reyes Guerra.

Foto:Cortesía

“Y en la inteligencia de que quedan expeditas las facultades de las autoridades administrativas municipales respectivas, para vigilar el cumplimiento de la normatividad que regula las actividades comerciales como las que el aquí impetrante desarrolla en el punto de venta que indica y que corresponde a la zona federal marítima terrestre”, dice textualmente el documento expedido por el Juzgado Octavo de Distrito con el número de expediente 947/17, y que se repite en los expedientes 946/17 y 952/17.

Foto:Cortesía

Y no tienen permiso del Municipio, aseguró el Oficial Mayor, Juan Manuel Ochoa Álvarez, quien abundó que en caso presentado ayer en la Glorieta Sánchez Taboada no hubo un desalojo desde el momento que no se requisó, no se decomisó, ni siquiera se tocó la mercancía ni la estructura de los puestos.

Foto:Cortesía

“La detención fue un asunto con la Policía Municipal porque alteraron el orden”, manifestó el Oficial Mayor.

En ese tema, el Secretario del Ayuntamiento precisó que la menor de edad que acompañaba a una de las detenidas fue resguardada por la Policía Municipal por su propia seguridad, con aviso a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, aunque no fue necesario que interviniera porque la madre inmediatamente quedó en libertad.

Foto:Cortesía

El Alcalde señaló que durante las mesas de diálogo que se han tenido con los vendedores de la Sánchez Taboada les han ofrecido opciones de contratación por parte de los gobiernos municipal o estatal, misma que aceptaron 25 de los 54 vendedores; o de reubicación en bocacalles del Malecón mientras aterrizan los proyectos del Mercado María del Carmen y del espacio en lo que fue el Coliseo.