Vendedores y Ayuntamiento llegan a acuerdo tras mucha polémica

Mazatlán, Sinaloa.-Personal de Oficialía Mayor la tarde de hoy trató de desalojar a los vendedores que se encuentran en la zona del malecón, mas éstos se resistieron ya que mencionan que tienen un permiso federal que los protege ante las amenazas del Ayuntamiento.

"Tengo más de 30 años aquí en mi puesto, cada que hay turistas vienen éstos de Oficialía Mayor y nos quieren quitar, yo ya estoy enfadada, pero según hoy "El Químico" nos va a atender para llegar con todos a un acuerdo, hace rato llegó un licenciado que dijo ser del jurídico y trato de amenazarme diciéndome que si no me quitaba cancelaría la junta de hoy, mas me armé de valor y me planté aquí, pues el mismo Boucieguez comentó que era imposible quitarnos", dijo una de las vendedoras afectadas.

Por otro lado el representante Jurídico de Oficialía Mayor, Guadalupe Navarro Ruiz se acercó con los comerciantes a quienes trató de convencer para llegar a un acuerdo sobre la venta.

Quiero llegar a un acuerdo con ustedes. No pueden vender aquí pero qué tal si les damos permiso hasta las 19:00 horas así todos contentos, aclaro jamás dije nada sobre cancelar la junta, malinterpretaron mis palabras, añadió el funcionario.

El personal de Oficialía Mayor, también estuvo presente en la conversación que el funcionario mantenía con los vendedores, quienes comentaron que ellos solo tenían órdenes y que trataban de cuidar su trabajo.

Por el último se llegó al acuerdo entre el personal del Ayuntamiento y los vendedores del malecón para que trabajaran hasta las 20:00 horas. Después de este tiempo se iban a hacer acreedores a una multa, o ser desalojados por lo que los comerciantes quedaron de acuerdo ante este pacto.

