Ribereños desisten de autoveda para evitar el saqueo de camarón

Mazatlán, Sinaloa.- Los pescadores ribereños de las siete cooperativas del sistema lagunario El Huizache- Caimanero están casi listos para iniciar la zafra el 18 de septiembre a las 17:00 horas.

En asamblea desistieron de la autoveda y acordaron no usar purina y estar muy pendientes para que nadie la utilice.

Los mil 200 pescadores hacen un llamado a la autoridad para que vigile, pues el changuerismo se ha disparado y no ven vigilancia por ningún lado, aseguró el presidente de la cooperativa Sinaloense, Ramón Corona.

En los campos pesqueros hay camarón y de buen tamaño, aseguran socios de las cooperativas Sinaloa y Nueva Sinaloense.

Además, mañana habrá luna llena y esto favorece para que puedan ver la producción del crustáceo. Esperan que sea buena temporada, como la zafra pasada, pues el producto alcanzó la talla y el precio, lo que permitió recuperar los gastos y tener ganancia, abundó Ramón Osuna, socio de la cooperativa Sinaloense.

Todos los pescadores esperan esta temporada pues es un respiro, pese a que se invierte en darle mantenimiento a las embarcaciones, atarrayas, chinchorros y todas las herramientas para la pesca, ya que no se tiene apoyo del gobierno. Se quejaron de que las autoridades prometan pero la ayuda no llegue, “y si la dan, lo hacen a cuentagotas, y no para todos”.

Se preparan

Los cooperativistas explican que no pueden esperar a que haya apoyos, por este motivo, solicitan créditos y se preparan para el día más esperado, que están a solo ocho días de que llegue.

En un recorrido por los campos pesqueros se pudo apreciar que la mayoría de las pangas ya están listas. Se han pintado las lanchas, hacen reparaciones.