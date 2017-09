Se exhibe la doble moral del Saltillense

Saltilllo, Méx.- Mediante un espectacular que se instalo en la ciudad de ha roto paradigmas y se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

La artista Saltillense Adriana Villalpando "vistió" en una imagen a la modelo Milo Moiré, famosa en el mundo por su concepto del desnudo, lo que provocó impacto entre miles de automovilistas e internautas.

El anuncio panorámico, ubicado en sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, forma parte de la campaña ROPA, que busca generar conciencia “sobre el cuerpo de la mujer y los estereotipos sociales”.

La fotografía original fue tomada del instagram de Milo Moiré " y lo que yo hice fue ponerle una blusa de terciopelo rosa”, señaló la artista, quien creó a partir del desnudo una forma de protesta a la censura contra la mujer.

“Lo que tenemos que identificar es el cuerpo de la mujer para no violentarlo, porque igual que todas las mujeres me siento obligada a ser bella, sexy, y en el momento en que lo eres dejas de ser una mujer y te conviertes en una puta, es contradictorio”, argumenta la artista.

En las primera horas la obra del artista fue tan impactante que provocó empatía y también criticas.



“Me gusta que me bombardeen con cuestionamientos y me acusen de censura, pero no, estoy creando, no puedo colocar unos pechos en un espectacular, entonces lo que hice fue ponerle una tela con movimiento y textura”.