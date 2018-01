Canasta básica, al alza; golpea a familias

CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- El 2018 llegó con alzas en precios de productos de la canasta básica, que en conjunto con los gastos realizados en los festejos de fin de año representan un reto para la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, los principales aumentos respecto al inicio del año pasado se registran en productos como huevo, jitomate y gas licuado de petróleo (LP).

Encuesta revela la falta de ingresos para adquirir la canasta básica https://t.co/xvjDNje3PC pic.twitter.com/ryOjy2uotG — Notisistema (@Notisistema) 31 de diciembre de 2017

En enero de 2017 el precio máximo del kilo de huevo era de 24 pesos y actualmente se vende en 34 pesos en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Otro ejemplo es el gas LP, que hace un año el tanque de 20 kilos se vendía en promedio en 315.5 pesos, y ahora subió 24%, a 391 pesos.

En un recorrido de EL UNIVERSAL por mercados de la Ciudad de México, los comerciantes dijeron que el año comenzó "difícil", porque las ventas han sido menores.

Luego de que esta semana se amagó con subir precios hasta en 20%, el gremio de tortilleros dio marcha atrás a la propuesta tras una reunión con autoridades en la cual se pactó que recibirán apoyos.

Aumento a la gasolina presionaría incrementos

SINALOA.- El aumento del precio y de tarifas en algunos productos y servicios hará que la cuesta de enero sea más difícil para los sinaloenses, pues este golpe a la economía ya es oficial en algunos productos, como la gasolina y el diésel.

La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros AC (Amegas) señaló que el incremento en gas y gasolina sería en promedio de 6.9 por ciento este año.

En casos como en el precio de la tortilla, aún no existe un aumento general; sin embargo, la subida de precio de los suplementos para elaborar este alimento generó que los tortilleros hayan demandado un aumento al producto para no disminuir ganancias o tener pérdidas. A finales de año, como publicó ELDEBATE, incrementaron en ciertas tortillerías un peso.

Expertos consultados por EL DEBATE consideran que el aumento en estos productos traerá también alza en los servicios que dependan de estos, y condenan que el gobierno haya dicho que bajarían las tarifas de la gasolina y el diésel, cuando no fue así.

Gasolina

Ante lo publicado por Amegas en las noticias de su página oficial, Pemex expuso en un comunicado que se mantiene política de precios graduales en combustibles, esto con la finalidad de garantizar la estabilidad: «Como se ha demostrado desde su aplicación, la fórmula garantiza estabilidad, con ajustes diarios, de acuerdo con las condiciones de un mercado abierto y competitivo, como ocurre en el resto del mundo», dieron a conocer en el documento que se hizo público.

«Cabe recordar que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la cual representa menos del 5 por ciento del total de empresarios del sector, ha realizado constantemente declaraciones sobre los precios de las gasolinas, que han resultado imprecisas o hasta malintencionadas, por lo cual llamamos a la prudencia y a evitar la desinformación en un tema tan delicado», indicó Pemex.

Tortillas

A pesar de que el precio de la tortilla no es homogéneo, incluso en la misma ciudad, el aumento oscila entre uno y dos pesos; no obstante, no todos los establecimientos han subido el valor del alimento. Mediante un sondeo llevado a cabo por personal de EL DEBATE en diferentes tortillerías, se pudo constatar un aumento en el precio.

En la ciudad de Mazatlán el golpe al bolsillo es más duro, pues, desde poco antes de que cerrara el año 2017, establecimientos agrupados en la Unión de Tortilleros subieron los precios de 16 ó 17 pesos a 18, mientras que en el caso de los establecimientos, en los cuales el valor del kilogramo de tortilla era de 15 pesos, ahora es de 16.

En Los Mochis, así como en establecimientos de El Fuerte, no hay un aumento en este producto de la canasta básica, pues se mantiene en 16 pesos hasta el día de ayer.

El precio de la tortilla también reportó un incremento.

Por lo pronto, en la ciudad de Culiacán ya hay establecimientos en los que se ha aumentado el precio, hasta llegar a los 17 pesos el kilogramo; pero la delegación de la Profeco en Sinaloa dio a conocer mediante un comunicado que no permitirá incrementos arbitrarios en el precio de la tortilla.

Para evitarlos puso en marcha un operativo en diversos establecimientos en la capital del estado de Sinaloa, según informaron en un comunicado. Este operativo se implementará en el resto del estado con el objetivo de hacer conciencia y conciliar con los empresarios de la masa y la tortilla para que se abstengan de aumentar el precio de este producto injustificadamente, lanzando una advertencia a quienes no acaten las disposiciones oficiales, pues serán sujetos de una visita de verificación formal y, en su caso, el inicio de un procedimiento en su contra.

16 y 17 pesos es el precio que la Profeco hace el llamado a respetar hasta que se dé un aumento oficialmente.

Este medio buscó a Rafael Uriarte, dirigente de la Industria de la Masa y la Tortilla, el día de ayer para conocer la postura y el avance en las negociaciones sobre el posible aumento de la tortilla, pero no fue localizado.

A finales de año dijo que había la necesidad del incremento. Aseveró que el acuerdo con el gobierno para mantener los precios era hasta enero, por lo que serán los primeros días del 2018 cuando soliciten un aumento de manera oficial.

Actores opinan sobre el incremento

El economista Jaime Jiménez Santos sostuvo que el alza en los combustibles provocará un aumento en los demás bienes y servicios, y las clases más vulnerables, los que menores ingresos tienen, serán quienes resulten más afectados.

El también académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa recordó que en México son más de 50 millones de personas las que viven en la pobreza, y todos ellos se verán nuevamente golpeados porque no solo se trata de un aumento en las gasolinas, sino también en los básicos.

«Podemos decir que el aumento al salario mínimo registrado a finales del año pasado (88.36 pesos) ya quedó pulverizado porque en algunos estados el precio de la tortilla alcanzó los 20 pesos por kilo», dijo.

Jiménez Santos sostuvo que a las dependencias como Profeco, que deben vigilar el alza de los precios sin autorización, como el de la tortilla, se les debe exigir que regulen el tema.

Personal de la Profeco coloca sellos de suspensión en el hospital. (Foto: Twitter)

El economista lamentó que a estos incrementos habría que sumarle el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos, quien bajó sus tasas de impuesto y pudiera provocar el retorno de empresas que tienen capital invertido en México, lo que pudiera golpear la creación de empleos. Subrayó como factor de impacto el tema de las elecciones de este año, pues advierte que tendrán repercusiones en el tema económico.

Respecto al aumento en los combustibles, el presidente de Coparmex en Sinaloa, Enrique Pun Hung, sostuvo que lo más irritante es que el gobierno federal haya presentado una expectativa de que los energéticos en general tendrían un decremento importante para beneficiar el bolsillo no solamente de la industria, sino de la sociedad en general, pero no ha sido así.

Advierte que el incremento en los combustibles tendrá un impacto negativo en la industria, de acuerdo con el giro que se trate, pues para algunas es de los principales insumos; y para otras no tanto. Subrayó que cada vez hay más motivos de desconfianza y de molestia hacia las autoridades federales.

Aceptó que esta situación de aumentos en nada abona cuando se espera que la reforma fiscal estadounidense impacte el orden económico mundial y en particular a México por estar tan cerca y depender de Estados Unidos, por lo que insistió en que se requiere una nueva reforma fiscal, «porque la que se aprobó a principios de la administración federal dejó mucho que desear porque acotó la deducibilidad de las prestaciones laborales».