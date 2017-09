Con el puño en alto, protestan por Mara en Guerrero

Acapulco.- La mujeres guerrerense, han sido victima de innumerables feminicidios, por esos casos sin resolver, y en protesta por el asesinato de Mara Fernanda Castilla un grupo de mujeres se manifestó el día de ayer en contra del asesinato de la joven originaria de de Xalapa, Veracruz.

Con consignas como: “De camino a casa me quiero sentir libre, no valiente; queremos vivir libres y no con miedo, y ninguna agresión sin respuesta”.