"Yo fui a tatuarme, no a que me tocara" Alba

Ciudad de México.- Alba tiene 30 años y nació en Barcelona, pero vive en México desde hace tres. Está por irse del país y decidió tatuarse un alebrije jaguar.

Hace unos días, ella acudió a Studio 13 Tattoo Studio, ubicado en la avenida Insurgentes Sur 1605 a que Omar Morales le hiciera un tatuaje de la espalda a la cadera, lo cual sucedió en dos citas.

En la segunda cita, mientras Omar le tatuaba la cadera, "empezó a tocarme en la entrepierna", cuenta ella en un video que ahora circula en redes sociales.

"Me levanté y le dije ¿qué haces?", denuncia Alba, quien relata que Omar y ella no estaban solos. "A lado de nosotros había otros tatuadores. Se callaron, se hizo silencio".

Ante la falta de respuesta, Alba se quedó "pasmada estupefacta". Cuando terminó el tatuaje, ella se levantó y se vistió. "Yo fui a tatuarme, no a que me tocara. Uno se siente atacado, humillado, triste", cuenta.

"Omar si lo ves que aprendas la lección, no puedes ni debes hacer esto. No me da la gana que este tipo quede impune", dice Alba en el video, en el que explica por qué da a conocer lo que pasó.

¿QUÉ ES ABUSO SEXUAL?

Según el Código Penal, establece que la violación la comete quien penetra con el pene o cualquier otro elemento, en la vagina, boca o el ano, a otra persona sin su consentimiento. El mismo Código señala que comete abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula.

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa. Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.

Con información de El Universal