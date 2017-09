13 intoxicados en maquiladora de Ciudad Juárez

Por: El Debate Chihuahua, Chihuahua.- "Vas a morir el día que esté destinado. No tengo miedo, Dios tiene un tiempo para todos, si él quiere que muera así será y si no, seguiré sirviendo por el tiempo que me preste vida", dice con firmeza Liliana, de 31 años, quien desarrolla uno de los trabajos más arriesgados de los tiempos recientes: es policía de la entidad y además se enlistó como voluntaria en el escuadrón antibombas de la fiscalía estatal.