15 días durará el trámite de divorcio en Coahuila

Coahuila.- Luego de que en noviembre el Congreso del Estado de Coahuila pusiera a revisión, la propuesta de la diputada Luisa Ivone Gallegos Martínez, del Partido Nueva Alianza, sobre la figura del Divorcio Voluntario Notarial, fue aprobada en este mes.

La iniciativa reforma los artículos 241 y 246 de la Ley para la Familia de Coahuila, el artículo 9 de la Ley de Notariado de Coahuila y el artículo 152 del Código de Procedimientos Familiares del Estado.

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre divorcios y matrimonios llevados a cabo solo en el estado de Coahuila. El año pasado (2016) el número de divorcios fue de 5 mil 326, cifra que muestra un descenso en comparación del 2015 que fue de 5 mil 492. Cabe señalar que el año en el que más divorcios se han registrado es el de 2014 con 6 mil 283.

Del total de divorcios del 2016 solo hubo 8 del tipo necesario, que de acuerdo a INEGI, se realizan por demandas a través del código civil. El cual se ha reducido drásticamente desde el 2014 con 88 en lugar de los 590 del año 2013. Por otra parte, dentro de los rangos legales de duración del matrimonio, en el 2016 la mayor cantidad fue de los 21 años y más con 1 mil 517 divorcios, y el segundo lugar lo tiene el rango de 1 a 5 años con 1 mil 167.

Luisa Ivone Gallegos Martínez. Foto: Cortesía

Con la nueva figura, el tramite de divorcio tendrá una duración de 15 días. Para que este tenga efecto, los cónyuges que estén de acuerdo en divorciarse, mientra que no tengas hijos o si estos son mayores de edad y no necesiten de asistencia o representación. Además, se requiere que la mujer no esté embarazada.