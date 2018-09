Érick, el pequeño que volvió a nacer entre los escombros del 19-S

Jojutla, Morelos.- “Dios tiene preparado algo especial para Erick, por algún motivo él está vivo después de que nos dijeron que médicamente no era posible que sobreviviera luego de que una teja le cayó en la cabeza, rompió su cráneo y le abrió el cerebro”, relata Ana María García Cazales, mamá de Erick Antonio Amaro García.

Hace un año, el 19 de septiembre, Erick se dirigía a la escuela, tenía pocas semanas de haber entrado a primero de secundaria, en el turno vespertino. Su papá siempre lo llevaba a la escuela, pero ese día no pudo, por lo que salió solo.

En el trayecto y en medio del sismo, sobre la calle 18 de Marzo, varias viviendas se derrumbaron, parte de una le cayó a Erick. En segundos, una teja perforó su cráneo y se incrustó hasta la mitad de su cerebro.

Los médicos le dieron pocas esperanzas. Ese mismo día fue operado para extraerle el objeto, pero la advertencia fue clara: quedaría postrado en cama.

Nos dijeron que médicamente no era posible que sobreviviera, pero lo hizo. Nos dijeron que no caminaría y no volvería a hablar y ahorita ya está de regreso en la secundaria, sí, tiene daños irreversibles, pero está vivo.