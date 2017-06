21 mil pesos le faltan a Emily para su trasplante de córnea

Tijuana.- A pesar de que el diputado local, Carlos Torres y la Presidencia Municipal de Tijuana ya han aportado para CODET para la operación de Emily Carachure, aún faltan 21 mil pesos para cubrir la cantidad para pagar la intervención quirúrgica de trasplante de córnea.

Emily Carachure es una niña de tan solo 10 años que esta a punto de perder su ojo izquierdo, ya que tiene un keratoglobo severo, debido a esto requiere una operación de trasplante de córnea para evitar que pierda el órgano.

"Pues al parecer todavía faltan 21 mil para acompletar la cuenta que se me está pidiendo para la operación de mi niña, al parecer nadamás estaban mil dólares y los 10 mil pesos del oficio que les fui a entregar que me lo pidieron en Palacio Municipal, al parecer lo que observamos es que y se le está bajando lo hinchado, pero me dijeron que una vez que yo de el ultimo peso me van a decir para cuando van a programar a mi niña", manifestó el padre de Emily.