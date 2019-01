5 consejos para empezar a ahorrar en este 2019

Con la entrada del año nuevo los propósitos están al orden del día. Uno de los más comunes es el de empezar a ahorrar para conseguir una serie de objetivos como son estudiar una maestría, un coche nuevo o unas vacaciones de ensueño.

También sabemos que este propósito es uno de los más difíciles de cumplir. Por eso nosotros queremos ayudarte a que este se haga realidad. A continuación, te vamos a presentar una serie de consejos para que puedas ahorrar desde ya mismo.

1. Ahorra en electricidad y agua

Si crees que estás consumiendo más de lo necesario, puedes empezar por aquí. Por ejemplo, cuando te cepilles los dientes cierra el grifo siempre que no estés utilizando el agua. Lo mismo si te estás afeitando. Aunque no lo creas, vas a ahorrar mucha agua con estas pequeñas acciones.

Para ahorrar en electricidad puedes empezar desenchufando todos los electrodomésticos que no uses a menudo. Aunque no estén en funcionamiento puede que todavía tengan una pequeña luz roja encendida. Lo creas o no esta luz gasta mucha energía.

2. Empieza a poner coto a los gastos que no sean necesarios

Si lo piensas un poco, en el día a día hay muchos gastos que no son imprescindibles. Algunos de estos son, por ejemplo, el café del trabajo o la chocolatina de primera hora de la tarde.

Si empiezas a eliminar algunos de estos verás como al final del día habrás ahorrado un poco de dinero. Y si lo multiplicas por semana o mes el ahorro será muy superior. No hace falta que los elimines todos ya que no queremos quitarte todas las alegrías de la vida. Pero eso sí, trata de eliminar los que creas que son innecesarios y que no te vayan a afectar mucho emocionalmente. El ahorro no tiene que convertirse en una tortura.

3. Intenta buscar una vía para incrementar los ingresos

Si crees que ahorrar te va a costar mucho y te traerá más frustraciones que alegrías, puede que la solución sea mirar el problema desde otra perspectiva e intentar aumentar tus ingresos.

Puedes empezar por pedir un aumento en tu trabajo. Nunca se sabe, pero puede que tu jefe tenga un buen día y te lo dé. Si esta opción no funciona puedes mirar alguna de las aplicaciones que ofrecen trabajos esporádicos o freelance. Realizando alguno de estos de vez en cuando vas a conseguir más ingresos y puede que realmente no necesites ahorrar para conseguir tus objetivos de año nuevo.

4. Busca siempre todas las ofertas

Conviértete en un cazador de ofertas. La mayoría de supermercados ofrece promociones semanales, por lo que ha llegado el momento que sepas cuáles son y empieces a hacer uso de ellas. De esta manera vas a reducir mucho el gasto en la cesta de la compra.

Pero no solo los supermercados hacen ofertas, sino que la mayoría de las tiendas están subidas a este tren. Lo mejor es que te apuntes a boletines de ofertas y, así, recibirlas en tu correo electrónico. De esta manera estarás a la última de todas las promociones.

5. Empieza a sacar rendimiento de tu dinero

Si ya tienes algunos ahorros, puede que sea el momento en que empieces a sacar rendimiento de estos con alguna forma de inversión.

Si tienes miedo de perder tu dinero, no te preocupes, no todas las formas de invertir requieren de grandes riesgos.

Como puedes ver empezar ahorrar desde ya no es tan difícil ya que existen mil y una formas. Si quieres saber más puedes consultar los consejos de ahorro que ofrece la página comparadora de préstamos Financer México. En ella encontrarás más de 100 recomendaciones para que tu propósito de año nueva se haga realidad.