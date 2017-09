A Mara la acechaban en el bar en complicidad con el chofer

Puebla.- Dos sujetos fueron los que presumiblemente tuvieron que ver en el caso de Mara Fernanda, el chofer de la compañía Cabify, Ricardo Alexis "N", quien ya se encuentra detenido, y otro sujeto de origen español con el que intercambió números, estos sujetos se dedicaron a grabar a la joven durante toda la noche, así lo declararon los amigos que acompañaban a Mara en el antro.

Hoy por la tarde, se confirmó el deceso de la joven quien fue hallada en la carretera Puebla-Tlaxcala

La estudiante era acechada en el bar The Bronx, los amigos de Mara así lo declararon ante el Ministerio Público, donde además indicaron que estos sujetos se la pasaron grabándola y tomándole fotografías.

Los amigos describieron al sujeto de la siguiente manera:

El hombre tendría unos 30 años aproximadamente, de estatura 1.80 metros, tez blanca, complexion robusta, cara redonda, con barba abundante, usaba lentes con armazón grueso de color negro y vestía una playera de color negro.

Además, la estudiante entabló platica con un sujeto identificado como español, con quien intercambió números telefónicos, él era de edad aproximadamente 25 años, estatura 1.85 metros, tez blanca, complexión regular, muy musculoso, cara redonda, cejas abundantes con barba de candado, cabello chino corto, vestía chamarra color beige.

Ninguno de los dos sujetos, forman parte de la investigación realizada por la Fiscalía General de Estado.

Le toman fotos y la espían en The Bronx

A continuación un fragmento de la declaración realizada el nueve de septiembre del 2017 ante el Ministerio Público. Para salvaguardar datos personales, los nombres han sido omitidos.

De acuerdo con las declaraciones que obran en poder de CAMBIO, una de sus amigas afirmó que: “Decidimos entrar a un antro denominado Bronx, entramos aproximadamente a las cero horas, estando en el lugar, ocupamos una mesa a mitad de la pista del segundo piso, aproximadamente a las 00:30 horas nos atendió una mesera a la que le pedimos dos botellas de whisky, a los cinco minutos llegó la mesera con las bebidas y empezó a servir, nosotros empezamos a consumir, comenzamos a bailar alrededor de la mesa, tuve la oportunidad de platicar con Mara, donde conversamos que me gustaba mucho Veracruz y me invitaba a Jalapa de donde ella es originaria, momentos después yo acompañe a ------ afuera tomar aire, ya que se sentía engentada, cuando regresamos nos comentaron los compañeros que un sujeto le estaba tomando fotos a Mara y que nos quitáramos de ahí para prevenir que nos tomara fotos, más tarde yo estaba buscando quién me prendiera mi cigarro, y este tipo del que me hablaban me ofreció el fuego, yo acepté y sólo me prendió el cigarro y me regresé a la mesa”.

El sujeto de características españolas se acerca a Mara y se ponen a platicar

“Las características de este sujeto son de edad aproximadamente 30 años, estatura aproximadamente 1.80 metros, tez blanca, complexión gordo, cara redonda, con barba abundante, usaba lentes con armazón grueso de color negro, vestía una tipo playera de color negro, sólo eso recuerdo, al estar en la mesa seguimos bebiendo y bailando, y a eso de las cuatro horas me percaté que Mara y --- estaban bailando reguetón muy juntos, sujetos que refirieron ser españoles, yo me acerque a ellos y les dije ¿qué hacen?, --- me contestó ‘bailando’ y me regresé a la mesa y quince minutos después salimos del antro donde observé a Mara conversar con el español, yo me acerqué y con el afán de molestarla les pregunté qué estaba haciendo, porque los vi abrazándose, al saber que él era español yo comenté que tenía dos amigas del país vasco y él me respondió que vivió a una hora de ahí, yo les dije que ya intercambiaran sus números para ya irnos, en ese momento observo que intercambian sus teléfonos y ambos marcan sus números, pero el español sólo registro su nombre y ya no pudo escribir el número, entonces le pidió a ---- que ella lo guardara, después de eso --- le regresó su celular a Mara."

“Me percaté de algunas características del español que son de edad aproximadamente 25 años, estatura aproximadamente 1.85 metros, tez güero, complexión regular, muy musculoso, cara redonda, cejas abundantes con barba de candado, cabello chino corto, recuerdo traía chamarra color beige”.

Por su parte, la FGE de Puebla comenta

La Fiscalía General del Estado (FGE) informa los avances en relación con la desaparición de la joven Mara Fernanda, quien fue privada de la libertad el pasado 8 de este mes, una vez que abordó un vehículo del servicio Cabify para trasladarse a su domicilio.

Mediante las investigaciones realizadas, se ha establecido que la víctima fue privada de la vida por su agresor. El cuerpo ya fue localizado y a la familia se le informó de estos hechos a efecto de realizar las diligencias necesarias que les permitan darle sepultura.

El gobierno del Estado, a través de la FGE, encabezada por Víctor Antonio Carrancá Bourget, actuará para que el responsable de estos hechos sea sancionado con los máximos que permite la ley.

De acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, se ha establecido lo siguiente:

El día 8 de este mes, a las 5 horas con 3 minutos, Mara Fernanda solicitó un servicio de transporte privado a través de la aplicación Cabify, para trasladarse a su domicilio ubicado en el fraccionamiento Torres de Mayorazgo, en esta ciudad capital.

Unos minutos más tarde, se presentó el conductor asignado para el servicio, a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic con placas de circulación UAY 6418, como lo indicaba la información de la empresa Cabify.

El vehículo se trasladó hasta el domicilio de Mara Fernanda, lugar al que arribó a las 5:30 horas de ese mismo día. Sin embargo, Mara Fernanda no llegó a su domicilio, motivo por el cual, sus familiares presentaron una denuncia por su desaparición, iniciándose la carpeta de investigación 14652/2017/ZC.

Con base en esa denuncia y conforme los protocolos de investigación en casos de desaparición de personas, se realizaron las diligencias necesarias a fin de establecer lo ocurrido.

El conductor del vehículo se presentó a declarar ante la Fiscalía, manifestando que efectivamente prestó el servicio pero que la joven Mara Fernanda había solicitado bajar de la unidad en un punto cercano a su domicilio, sobre la misma calle.

La información recabada en las primeras diligencias, entre otros elementos videos y entrevistas, permitieron establecer que cuando el vehículo del servicio privado llegó al domicilio de Mara, ésta nunca descendió del mismo.

Una vez confrontada la declaración de Ricardo “N”, conductor del vehículo que abordó Mara Fernanda, con los diversos elementos de prueba que se fueron recabando durante las horas y días subsecuentes, se establecieron las inconsistencias en su versión de los hechos, por lo que el Ministerio Público ordenó su detención por caso urgente, la que, con la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se realizó el día martes 12 en San Cosme Xaloztoc de dicho Estado, lugar de su residencia.

Cabe precisar que los datos de telefonía que fueron recabados, indicaron que el teléfono celular de Ricardo “N” y el de Mara Fernanda, estuvieron en los mismos lugares después de la desaparición de ésta última, incluyendo el domicilio de Ricardo en el Estado de Tlaxcala.

Ricardo llevó a Mara a un Motel

Con autorización judicial se realizó el análisis forense de su teléfono celular, lo que permitió establecer diversos lugares en los que estuvo el día 8, entre éstos el Motel del Sur, en la calle 11 Sur de esta ciudad de Puebla.

En dicho lugar se obtuvieron imágenes de Ricardo “N” y su vehículo ingresando a la habitación 25, el registro correspondiente y la identificación de quienes tuvieron contacto con él en el mismo. Permaneció ahí de las 6:47 a las 8:15 horas.

Se reportó el faltante de una sábana y una toalla; y se hicieron pruebas de Blue Star que resultaron positivas respecto a rastros hemáticos, de los que se obtuvieron muestras para confronta genética.

El conductor del vehículo se dirigió por periférico hacia la autopista México-Puebla, y de dicho punto regresó a la ciudad, realizando otras actividades.

La Agencia Estatal de Investigación, con peritos y equipos caninos, inició la búsqueda en la zona ya precisada, ya que los elementos recabados permitían suponer que Mara Fernanda había sido privada de la vida en el motel de referencia, y su cuerpo abandonado en dicha zona.

El día de hoy, a las 13:00 horas, se logró localizar el cuerpo de Mara Fernanda, envuelto en una sábana blanca, con el nombre del Motel del Sur.

Con base en estos elementos probatorios, la Fiscalía General del Estado realizará la ampliación de los cargos correspondientes, al delito de feminicidio y los que resulten una vez que concluyan las pruebas periciales que deberán desahogarse a partir de este momento.

Como Fiscalía, lo que nos corresponde es aportar los elementos de prueba que derivan de la investigación, para que el responsable de estos hechos sea sancionado conforme lo establece el Código Penal. Así lo informó FGE Puebla

