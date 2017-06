A proceso, edil de Michoacán por diversos delitos

Zitácuaro, Michoacán.-Un juez de Control de la Región de Zitácuaro, vinculó a proceso al presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera y a seis elementos de la Policía Michoacán que estaban bajo sus órdenes, por su presunta responsabilidad en el delito de Privación Ilegal de la Libertad en agravio de dos habitantes de esa zona oriente de la entidad.

No obstante, el alcalde emanado de las filas del Partido de la Revolución Democrática y los elementos policiales, enfrentan también acusaciones en su contra por los delitos de Secuestro y Homicidio Calificado, luego de que las dos víctimas fueran encontradas muertas.

En audiencia pública y oral, el juez de control consideró que dentro de la causa penal 37/2017 de la Región Zitácuaro, el Ministerio Público expuso y presentó datos suficientes de prueba para vincular a los siete imputados, entre ellos, Javier Hernández.

Los datos de prueba consistieron en denuncias, tres testimonios, estudios psicológicos, diversas quejas, informes de investigación y varios oficios, por lo que el fiscal del caso solicitó se vinculara a proceso a los imputados por el delito de Privación Ilegal de la Libertad.

Por su parte, la defensa solicitó la duplicidad el plazo constitucional para allegarse de los datos de prueba que considerara pertinentes y, en audiencia pública, se desahogaron las declaraciones de los 7 imputados, así como de 17 testigos que sostenían las versiones de los imputados.

De acuerdo al Poder Judicial de Michoacán, en su exposición, el juez de Control explicó que quedó debidamente probada la privación de la libertad de las dos víctimas, así como la probable participación de los 7 imputados en la comisión de este delito.

Agregó que en ese sentido se determinó que continuará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa otorgada al inicio de la audiencia, y dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

A la par, el Poder Judicial recibió solicitud de audiencia de formulación de imputación en cumplimiento de orden de aprehensión por los delitos de Secuestro y Homicidio en agravio de las dos víctimas, en contra de los mismos 7 imputados, luego de que los cadáveres fueran localizados por las autoridades, por lo que se generó la causa penal 38/2017.

Al respecto, la defensa del presidente municipal perredista solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será este 30 de junio cuando el juez resuelva la situación jurídica de los acusados.

LA DETENCIÓN

El pasado 21 de junio, elementos de la Procuraduría del Estado y de la Policía Michoacán, cumplimentaron una primera orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, por el delito de privación ilegal de la libertad.

Autoridades del gobierno del estado, indicaron que el alcalde fue señalado por pobladores, y existen elementos, que lo apuntan como principal responsable en la privación ilegal de la libertad de dos habitantes de ese municipio del oriente michoacano.

Al respecto, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, dijo que la captura del edil tiene que ver con su presunta actividad delincuencial y que no iba a tolerar, sea quien sea, del partido que sea, del nivel que sea, que los gobiernos municipales o funcionarios se coludan, protejan o consientan a grupos delincuenciales que estén en su municipio.

Incluso consideró que nunca hubiera llegado a esos niveles de fortaleza el crimen organizado, si no hubieran contado con la complacencia, el apoyo y el encubrimiento de los gobiernos municipales.

“Les he dicho en reiteradas ocasiones a los presidentes (municipales): no consientan a los delincuentes, no los toleren, no se dejen enamorar por ellos, pero parece ser que algunos de ellos no entienden”, agregó Aureoles Conejo.