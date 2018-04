AMLO advierte hasta a sus familiares sobre actos de corrupción

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador advirtió que ni a sus familiares les tolerará un acto de corrupción.

"Puede ser una gente muy cercana a mí, puede ser incluso un familiar, pero si comete un acto de corrupción va a ser castigado; ¡nada de amiguismo ni de influyentismo ni de nepotismo!", sostuvo en un mitin en la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador. Foto Agencia Reforma

El candidato a la Presidencia por Morena, PES y PT aceptó que es posible que alguien "se marea" cuando llega al poder, pero insistió en que no habrá tolerancia.

Ya saben ustedes que el poder es una tentación, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos cuando no hay ideales.

El tabasqueño reiteró sus propuestas de luchar a fondo contra la corrupción, de no aumentar los impuestos, de convertir la Residencia Oficial de Los Pinos en un centro cultural, de no endeudar más al País, de vender el avión presidencial de más de 7 mil millones de pesos y de cancelar las pensiones a los ex presidentes.

Sobre la pensión que tasó en 5 millones de pesos mensuales a los ex presidentes, el tabasqueño se refirió incluso al comentario que hizo el candidato del PRI, José Antonio Meade, de mantenerlo.

Un candidato llegó a decir que hay que darles la pensión para ser respetuosos con el estado de derecho. No se midió, pero no me voy a meter con eso.

Acompañado por Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; Martí Batres y Citlalli Hernández, candidatos al Senado; los líderes del PES, Eric Flores, y el PT, Alberto Anaya, y el actor Carlos Bonavides, López Obrador afirmó que el pago de pensiones ni siquiera está contemplado en la Constitución.

Ahora, el morenista se dirige a la explanada de la Delegación Xochimilco donde realizará otro mitin.