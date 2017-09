Abren centros de acopio en BC para afectados por sismo

Tijuana, Baja California.- Con el fin de apoyar a los damnificados por el sismo de 7.1 grados que cimbró varios estados del centro del país, continuarán abiertos y se instalarán más centros de acopio en el Estado.

La presidenta de DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook los lugares que estarán recibiendo víveres en los cinco municipios, además de las cuentas bancarias en las que se pueden realizar donativos.

Los centros de acopio estarán trabajando en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas; y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Entre los artículos que se necesitan están alimentos no perecederos, artículos de limpieza (jabón, detergente, escobas, cloro, cubetas, franelas, etc.), artículos de aseo personal (papel sanitario, toallas femeninas, pañales, pasta dental, rastrillos, etc.), y medicamentos.

Se podrán entregar en las Oficinas Generales del DIF Baja California, en Mexicali; en las Oficinas del DIF Baja California Zona Costa, en Tijuana; así como las Oficinas de Centro de Gobierno de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito, Tijuana, Ensenada y San Quintín.

Para donar, la cuenta bancaria es 7011-4827140 Juntos BC Unidos por México; o a través de transferencia bancaria con la clabe 002020701148271405.

Con información de Uniradio Informa

CENTROS DE ACOPIO EN TIJUANA

Asimismo, en Tijuana se abrieron cinco centros de acopio más.

El Trompo Museo Interactivo estará recibiendo bienes no perecederos todos los días de 10:00 a 17:00 horas.

Artículos de higiene, bienes no perecederos, roba y cobijas podrán ser donadas en el Instituto Tecnológico de Tijuana de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00 horas.

También la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas será punto de recepción de víveres en un horario de 7:00 a 19:00 horas.

Para los que sean de Tijuana y no sepan a donde llevar sus donaciones para CDMX, Oaxaca y Chiapas; pic.twitter.com/mlPs1HSCyJ — Pau pau (@paolapl1) 20 de septiembre de 2017

En Movimiento de Resissstencia Estatal de Baja California se podrán entregar bienes no perecederos, cobijas y artículos de higiene.

Mientras que en la Universidad Autónoma de Baja California, se recolectarán artículos de higiene, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal y medicamentos; en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

Finalmente, para realizar donativos monetarios en Cruz Roja está disponible el número de cuenta de BBVA Bancomer 0443184889; o por medio de transferencia bancaria con la clabe 012100004431848893.

También se han unido a la causa plazas comerciales como Plaza Río Tijuana, Plaza Carrousel, Plaza Playas, Macroplaza y Plaza Otay; así como la Universidad de Tijuana, el Cecut, Canaco, Cetys Universidad, el equipo deportivo Toros de Tijuana, entre otros.

#Sismo / La emergencia por ayudar a quien más lo necesita ha aumentado, sé solidario y dona en especie los siguientes artículos y alimentos. pic.twitter.com/64brDclyeZ — Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) 20 de septiembre de 2017

Aquí puedes ayudar: