Abusan de una menor en el transporte público

Los Reyes, Estado de México.- Otra vez, una menor denunció haber sufrido abuso sexual en una unidad de transporte público del Estado de México, ahora en Los Reyes, La Paz.

El hecho recuerda el caso de Valeria, la niña asesinada y agredida en una combi en Nezahualcóyotl. Por este homicidio hubo una persona detenida: el chofer de la unidad, mismo que fue hallado muerto en su celda.

La denuncia fue hecha por los padres y publicada en el noticiero En Punto, de Denise Maerker.

La pequeña Valeria. Foto: Archivo/EL DEBATE.

Según la información transmitida ayer en el noticiario, este nuevo ataque ocurrió el 21 de junio, días después de que Valeria fuera hallada muerta. En este caso, como en el de Valeria, la familia también señala al chofer de la unidad como responsable.

De acuerdo con la información presentada en el espacio de Noticieros Televisa, la unidad abordó el vehículo de la Ruta Pegaso alrededor de las 18:00 horas en la avenida Camino Real, en las inmediaciones del Conalep del municipio de Los Reyes La Paz.

La adolescente se dirigía al negocio de sus padrinos, en donde trabajaba durante las vacaciones.

"Iba con mi celular, me puse mis audífonos, puse música", narró la víctima al equipo de Maerker: "De repente escuché como que tronaron los seguros de las puertas".

De acuerdo con el propio relato de la joven, el chofer se apartó de la ruta y la llevó hasta un lugar apartado en un cerro.

"Yo intentaba abrir las ventanas y él aceleraba más y más y daba vueltas en diferentes calles", declaró la afectada: "Se volaba los topes y lo que hice fue agarrarme del sillón".

La afectada contó que intentó pedir ayuda por celular, pero que en el lugar al que fue llevada no había señal: "Le intenté marcar a mi padrino y no, le intenté marcar a mi mamá y ya no tenía señal".

La madre de la menor indicó que tras cometer la violación, el chofer "la dejó en la tierra"; la víctima, según la versión de su mamá, alcanzó a observar un número económico en la minivan que manejaba el sujeto: "Lo único que alcanzó a ver fue el número 32".

Foto: Ilustrativa

INTEGRANTES DE LA RUTA NIEGAN AGRESIÓN

En el noticiario de Maerker, se dijo que el representante de la Ruta Pegaso rechaza que la violación haya sido cometida por uno de sus colaboradores:

"Una persona muy prepotente dijo que a él quién le agarantizaba que era una de sus unidades, que por qué ella no se fijó en qué unidad se subía", aseguró la madre de la víctima de abuso sexual.

Por su parte, Sebastián Guzmán, conductor de la ruta, descartó que uno de sus compañeros estuviera involucrado: "Venimos uniformados y prestamos servicio como debe ser", sin embargo pidió que "se aclare ésto porque sí nos están perjudicando".

Foto: Temática/Ilustrativa

Fuente: EL UNIVERSAL/Televisa

TE PUEDE INTERESAR: