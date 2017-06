"Abusó varias veces de mí, la gente veía y no hacia nada"

Ciudad de México.- Itzel, una menor de 15 años fue amenazada con un cuchillo y violada en vía pública, enfrente de muchas personas por más de dos horas por un sujeto de 30 años.

El agresor, identificado como Miguel Ángel Pérez Alvarado, amago a la menor con un cuchillo en el cuello cuando esta iba caminando por la calle en busca de tomar su autobús y la llevo hasta un bajo puente en las inmediaciones del metro Taxqueña en la Ciudad de México.

En un video difundido en redes sociales, Itzel narra cómo su agresor la violo más de 10 veces a la vista de todos, peatones y conductores, los cuales solo miraban como era ultrajada.

“Salí de la escuela temprano y fui a buscar a mi papá. A una cuadra de tomar mi camión me abordó un sujeto y comencé a correr con la esperanza de que hubiera gente que pudiera ayudarme, fue cuando este tipo me abrazo del cuello con un cuchillo, me dijo que caminara con él, que acababa de picar a alguien.

“Caminamos por una calle oscura y había gente que nos miraba raro, que se daba cuenta que algo estaba mal ahí, pero no hacía nada, solamente nos miraba a mí con el cuchillo en el cuello y al tipo amenazándome. Después llegamos a un puente y ahí abusó varias veces de mí, la gente pasaba, los carros pasaban y no hacían nada”, denunció Itzel.

Después de violarla el agresor intento asesinarla con el cuchillo a Itzel, fue ahí, con desesperación, cuando la menor forcejeo con él intentando alejar el cuchillo de ella, y en un descuido lo aventó con sus piernas y le enterró el cuchillo sin querer en el pecho.

“Me decía que me iba a morir, entonces comenzó a enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado y comenzó el forcejeo. El tipo me dijo que lo había picado en el pecho, empecé a llorar y me puse mi ropa. Pedí auxilio y luego llegaron dos motocicletas, los policías me vieron y se llevaron al sujeto”, explicó la menor.

Policías arribaron al lugar donde Itzel había pedido ayuda y se llevaron al agresor a un hospital, dos días después le avisaron que su violador había muerto y que se abrió una carpeta de investigación en su contra.

“No creí que estuviera muerto, me enteré dos días después. Lo que no entiendo es por qué hay una carpeta de investigación en mi contra, porque dicen que están investigando homicidio cuando la víctima soy yo. A mí nadie me ayudó, me amenazó con un cuchillo, lo tenía en el cuello y me violó como 10 veces, me decía que me lo merecía, que me iba a matar, yo que culpa tengo”, contó Itzel.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México le imputó a Itzel el delito de homicidio doloso y ahora vive encerrada en su casa por miedo a que pueda ser detenida.

“Ahora no salgo para nada, tengo 28 días encerrada, sólo voy con mis papás a lugares seguros, con los médicos, a la escuela ya no voy, tengo miedo que la gente se entere y que me digan algo”, mencionó.

La madre de la menor agredida menciono en una conferencia de prensa que las autoridades querían que su hija declarara ante el Ministerio Público, sin haberle proporcionado asistencia médica.

También menciono que a Itzel la mantuvieron sentada “sola más de media hora” antes de proporcionarle asistencia médica y confirmo lo dicho por Itzel, que dos días después se enteraron de que Miguel, el violador, había muerto.

“Querían que mi hija declarara. Esa fue una negligencia que no permití, ahí empezó el viacrucis”, sostuvo este día en conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

La mamá de Itzel agregó que acudieron al lugar del ataque pero que ya había sido revisado por las autoridades capitalinas y dijo temer que se hubieran “perdido” las pruebas, por tal motivo se iniciaron nuevas diligencias médicas, donde fueron tratadas con despotismo y acusó a la PGJ-CdMx de haber filtrado sus datos porque han recibido amenazas de desconocidos.

“La querían muerta, la juzgan por defender su vida.No me parece justo”, lamentó y exigió que su hija sea liberada de cualquier cargo.

Cabe mencionar que las heridas en el cuerpo de Itzel corresponden a su versión.

La menor tiene miedo de salir a la calle, solo va con sus papás a lugares seguros y ha dejado de ir a la escuela.

El delito por violación quedo cerrada después de la muerte de Miguel, pero la carpeta de investigación en contra de Itzel quedo abierta.

El día de hoy, derivado de las diligencias integradas en la carpeta de investigación se determinó que la víctima queda libre de toda responsabilidad, debido a que actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo.

Por lo anterior, la representación social elaboró la propuesta de no ejercicio de la acción penal respecto al actuar de la menor.

La dependencia también aseguró que, a través de la Subprocuraduría de Atención Víctimas del Delito, otorgará atención integral y multidisciplinaria a la víctima, a través de trabajo social, apoyo jurídico y proceso psicoterapéutico.

Con información de Sin Embargo.