Académicos y trabajadores de la UJAT bloquean avenidas

Por segundo día consecutivo, catedráticos investigadores y personal administrativo de los sindicalizados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se manifiestan ante el incumplimiento del pago aguinaldo de fin de año y de la segunda quincena del mes de diciembre pero ahora, han cerrado avenidas de la ciudad de Villahermosa, lo que ha provocado un caos vial.

Desde las primeras horas de ayer martes, cerca 5 mil integrantes de los dos sindicatos de la máxima casa de estudios iniciaron un plantón en la explanada de la biblioteca central de las instalaciones de la universidad, con el paso de las horas se intento llegar a una negociación pero no hubo acuerdos.

El líder del sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia, Lorenzo Román Arias, explicó que tomaron la decisión de cerrar la avenida universidad en protesta porque no se está cumpliendo el contrato colectivo.

“Al llamado del comité ejecutivo todos los compañeros se vinieron para acá al plantón, a la lucha de todos los trabajadores, somos mil 500 trabajadores y luego vamos a determinar que paso a seguir”, indicó.

Y agregó: “son más de 5 mil trabajadores de los dos sindicatos que incluye a directores, personal administrativo y demás personal. Estamos exigiendo al rector y al gobierno del estado para que entreguen los recursos para el pago de los trabajadores”.

Ante la falta de acuerdos, los integrantes del sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia, así como el de maestros investigadores decidieron cerrar la avenida Adolfo Ruiz Cortines en el cruce con las avenida Universidad y Pages Llergo, las más importantes de la capital, lo que ha provocado un caos vial durante este miércoles.

El rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, ha sostenido durante estos dos días reuniones con autoridades estatales en busca de los recursos pero no lo ha logrado, asegurando que se trata de un incumplimiento de la federación que no bajo los recursos programados y aun cuando se ha ofrecido a los inconformes el pago de su aguinaldo de manera fraccionada, no han aceptado.

A estas manifestaciones se sumaron los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), quienes también reclaman el pago de aguinaldos, ellos decidieron cerrar la avenida Gregorio Méndez.