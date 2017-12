Acudieron a sofocar las llamas, pero ya estaba calcinado

Morelia, Michoacán.- En las primeras horas del pásado sábado un incendio consumió en su totalidad un vehículo sobre el kilómetro 122, a la altura del municipio de Taretan, perteneciente a esta entidad.

Los hechos ocurrieron sobre la autopista Siglo 21, donde las llamas dejaron en cenizas a una camioneta la cual se presume, sufrió un cortocircuito.

Personal de Bomberos Voluntarios de la citada localidad, acudieron a sofocar el fuego, sin embargo la unidad ya había sido consumida en su totalidad.

Fuentes de rescate informaron que en el percance no hubo víctimas que lamentar, ya que el vehículo se encontraba abandonado, por lo que se desconoce al propietario, de acuerdo a información recabada de Quadratín.

Cuando en la autopista todo se convirtió en una pesadilla

El tramo carretero que continúa cobrando el mayor número de víctimas en esta entidad

Michoacán, uno de los estados que preserva aún muchas de sus tradiciones ancestrales, edificios emblemáticos y zonas arqueológicas que dan muestra al mundo de la riqueza de su cultura purépecha, su belleza se ha visto opacada por el riesgo de circular por sus carreteras.

El estado se encuentra entre los estados donde más accidentes de vehículos ocurren, sus tramos carreteros y vías de comunicación terrestre representan más peligro y su condición de pago no lo exenta de ello.

Antecedentes

Entre las autopistas que representan mayor grado de peligrosidad se encuentra la autopista siglo XXI, la cual inicia en Pátzcuaro en un entronque con la carretera federal Morelia-Pátzcuaro, cruza por el tramo Cuitzeo-Pátzcuaro (Macrolibramiento de Morelia) y desemboca en el puerto de Lázaro Cárdenas.

El Viaje que cambió sus vidas

En una de las temporadas en las que visitantes acuden asiduamente para disfrutar de la Semana Santa en el estado, las familias Vargas, Jacuinde, Cuevas, Villagómez y Vieyra, provenientes de Morelia, viajaban en un autobús con la ilusión de visitar la belleza de la costa michoacana de Playa Azul un jueves 13 de abril, no volvieron a sus destinos.

Con frecuencia viajaban hasta esta playa para disfrutar de esta época, su recorrido inició desde las 6:20 de la mañana, su autobús viajaba por el kilómetro 300 de la Autopista siglo XXI, cuando en un momento un alegre viaje se torna una pesadilla ante la colisión de metales retorciendose mientras los heridos intentan descifrar lo que pasa en medio de toda una confusión.

No fue suficiente la impresión para vivir minutos después el dolor de quedar entre las llamas, la desgracia; El autobús había colisionado de frente con una pipa doble semiremolque, dicha unidad transportaba 40 mil litros de gasolina, las llamas se propagaron de inmediato.

Entre los sobrevivientes; Carlos Alberto narró la trágica experiencia al lograr escapar del fuego, se convirtió en un héroe al salvar a nueve personas lo único que pensaba era en alejarlas lo más posible del vehículo que quedaba entre cenizas.

Lo único que quería era sacarlos, pero quedaron prensados y solo pude sacar de uno por uno, a nueve y alejarlos del lugar. Me sentí frustrado y desesperado de no poder sacar a los demás del lugar, pero ya no podía hacer otra cosa”. Fueron las palabras del joven, quien fue reconocido por su acción heroíca.

En el fatal accidente el cuál ocurrió la Semana Santa del presente año, 28 personas perdieron la vida.

El tramo funebre el cual cruza por territorio del vecino estado de Guerrero, se llenó de corporaciones de rescate michoacanas quienes atendieron el percance.

Minutos después las noticias se cubrieron de imágenes de la tragedia quienes dieron los primeros detalles de este hecho que enlutó la Semana Santa en Michoacán

El resultado de las investigaciones

A pesar de que ya pasaron varios meses después del accidente las causas y los responsables del mismo aún no se han esclarecido del todo.

Los sobrevivientes indicaron que el conductor de la pipa invadió el carril de sentido contrario de la autopista y lo responsabilizan de haber causado el impacto, pero los resultados del peritaje realizado tanto por la Fiscalía del Estado de Guerrero señalan que al chofer del autobús, quien aparentemente invadió el carril contrario .

¿Quién fue el culpable?

Al mismo tiempo, hay una cierta controversia en cuanto a las condiciones estructurales de la Carretera Federal de cuota 37-D, conocida como Autopista siglo XXI.

La mencionada vía fue inaugurada durante el sexenio de Ernesto Zedillo, fue concluída en el año 2000, pero debido a complicaciones se inauguró el 11 de mayo de 2005, bajo el mandato del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y el Gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel.

Cinco mil vehículo circulan a lo largo de esta rua y en promedio, 10 mil vehículo por el tramo que va de Uruapan a Lázaro Cárdenas, siendo el más transitado.

Autoridades reconocen los riesgos

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) la ha señalado como la más peligrosa para los conductores.

Inclusive, el propio delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Florentino Coalla Pulido han revelado que autoridades y usuarios de localidades por donde atraviesa la autopista han solicitado se amplie para evitar futuras tragedias.

Por su parte el subsecretario de Salud German Ortega Silva reefiere que es la autopista donde se registra el mayor número de accidentes viales.

¿Que dice la SCT al respecto?

El delegado refiere que pese a los riesgos, y las peticiones de alcaldes para que se amplie la autopista, esto no puede ser posible ya que señala no tiene la afluencia vehícular suficiente como para que dichas modificaciones se justifiquen.

Conjugaciones fatales

Tras estos accidentes influyen muchas cuestiones, tanto el tipo de vehículos, las condiciones de las vías de comunicación y que en esta entidad es inevitable que este tipo de transportes de carga de combustible circulen por dichas carreteras.

El 60 por ciento de las unidades de doble semiremolque que transportan combustible circulan con sobrepeso lo cual la vuelve más propensa que se pierda el control de la unidad ante cualquier eventualidad.

La pipa que colisionó contra el autobús era de ese tipo. Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), ha señalado a medios nacionales que este tipo de vehículo cobra la vida de casi mil mexicanos al año en diferentes accidentes.

Cifras

En lo que va del 2017, al menos siete accidentes carreteros donde se han visto involucradas pipas transportadoras de combustible, se han registrado en carreteras de Michoacán y en la Autopista Siglo XXI.

Michoacán, es uno de los principales puntos de carga más importantes del país, por lo que conlleva un alto índice de circulación de estas unidades.

En el marco del Día Mundial en Conmemoración de las Víctimas de Tráfico. Michoacán registró en el año 2015 378 mil 232 accidentes de tránsito, con un saldo de 4 mil 601 víctimas mortales.

Del total de accidentes, 73 mil 563 (19.4%) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; 300 mil 679 (79.5%) sólo daños y los 3 mil 990 restantes (1.1%), fueron accidentes con al menos una persona muerta.

De los más de 4 mil 600 muertos, 34 por ciento de las víctimas ocurrieron en accidentes en intersección de vialidades.

De acuerdo con las estadísticas, los fines de semana es cuando más percances ocurren. El día domingo se reportó 23.7 por ciento de las víctimas; en segundo lugar, el día sábado con 17.9 por ciento, y en tercer lugar el lunes con 13.2 por ciento. Las víctimas fallecieron en el lugar del accidente.

Los horarios más frecuentes en lo que se registran mayores accidentes son entre las 18:00 y las 19:00 horas, representa 17.4 del total.

Por último Michoacán se encuentra entre los estados donde se registraron mayores víctimas en accientes viales durante el año 2015 con 326 víctimas seguido de Chihuahua con el mayor número, 345, le sigue Sinaloa con 325 fallecimientos y con menores cifras Jalisco con 282 y Veracruz con 240 decesos. Con información recabada de Periódico el Despertar.

Antecedentes

Terrible explosión deja 29 muertos en autopista de Morelia

Una pipa y un autobús de pasajeros chocaron de frente a la altura del kilómetro 300 de la autopista Siglo XXl en Morelia

Morelia, Michoacán.- Esta madrugada, un camión de pasajeros y una pipa que transportaba combustible chocaron de frente a la altura del kilómetro 300 de la autopista Siglo XXl, lo que provocó una explosión.

De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de rescate, quienes llegaron al lugar, 29 personas murieron tras el accidente.

Explosión

Luego del encontronazo en las inmediaciones de la caseta de Feliciano, se ha logrado contener las llamas, por lo que en próximos minutos bomberos podrán ingresar a los restos del autobús y de esa manera determinar la cantidad exacta de víctimas del percance.

Elementos de Protección Civil recomendaron evitar la zona, pues los cuerpos de Bomberos siguen trabajando en el lugar.

Al momento, se ha logrado contener las llamas tras el encontronazo en las inmediaciones de la caseta de Feliciano, por lo que en próximos minutos bomberos podrán ingresar a los restos del autobús y de esa manera determinar la cantidad exacta de víctimas del percance.

Se pide a los vacacionistas con dirección al puerto o con destino a playa que tengan paciencia y manejen con precaución.

Fue a la altura del km 300 que se impactaron los vehículos, y con ello sobrevino la muerte de varios pasajeros que quedaron atrapados en el interior del autobús en el momento que se dio la explosión.

Inmediatamente, elementos de Protección Civil se apersonaron en el lugar y apoyados con motobombas lograron contener las llamas, sin embargo, los trabajos en la zona continúan, por lo que se recomienda evitar la zona.

