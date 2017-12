"Adiós hija": carta a Francia, joven disuelta en ácido

Guanajuato.- Perder un hijo es el dolor más fuerte que los padres pueden sentir, ver como su hijo/a es cubierto por tierra porque ya no volverá abrir los ojos de nuevo, no volverá a sonreír ni volverá a decir "Te quiero papá/mamá".

Francia, una joven de 26 años, fue encontrada sin vida el pasado 10 de diciembre del 2016, la buscaron por días pero ella no aparecía.

Su cuerpo fue encontrado en partes, dentro de bolsas negras en una azotea , su asesino, disolvió a Francia en sosa caustica y ácido muriático.

Esta es la carta que su papá, aquel hombre que la amará toda la vida, le escribió para recordarla y decirle lo mucho que la extraña, ama y que luchara para que haya justicia.

Ella era Francia. Foto: Facebook

"Francia: Hija mía, mi abejita, hace más de un año sin ti y aún tu perdida me causa un gran dolor. Como padre siempre desee lo mejor para ti, aunque tú no lo hayas visto de esa manera.

Tú madre y tus hermanas cada día extrañan más tú presencia.

Desde la última vez que te vi, no he cesado en buscarte y esclarecer lo que sucedió a pesar de todas las piedras que muchas personas han puesto en mi camino, sigo investigando para enviar un mensaje de seguridad a tus hermanas, mediante la aplicación de la justicia contra quien nos metió en esta horrible realidad."

Francia a lado de su familia. Foto: Facebook

"Me doy cuenta que la justicia no es algo que exista por sí misma, sino que se va construyendo con cada una de las pequeñas batallas que día a día ganamos contra del poder. Ya que hay muchas malas personas que desean que el estado actual de las cosas permanezca como tal y no afecte sus intereses.

Son muchas las sutiles formas bajo las cuales el poder se ejerce. Desde la más simple omisión o negligencia hasta el poder del dinero. Por todo lo que he visto en este largo camino, sé que la corrupción siempre ha estado presente, puedo enumerar bastantes, pero estoy entre la espada y la pared de denunciarlo, ya que correría el riesgo de quien me defiende se vuelva contra mí. Así que me mantengo a la espera de que a pesar de ello se haga justicia."

Foto: Facebook

"Sé que nada de lo que haga me devolverá tu hermosa presencia, pero al menos me permite recuperar a tú madre y hermanas. Así como a toda la familia en el sentido amplio que te siguen amando. A ellas que aún creen en Dios, deseo fortalezcan su fe, al menos tienen ese consuelo.

Yo no sé qué habrá más allá de la vida y nada me llenaría más de júbilo el que esa creencia fuese realidad, para poder encontrarme algún día contigo nuevamente.

Adiós hija…si Dios existe deseo te bendiga."

Adiós Francia, esperemos que se haga justicia

Con información de A fondo Estado de México.