Adolescente se lesiona tras caer de camión en movimiento

Nogales, Sonora.- Un adolescente se vio envuelto en un accidente por la falta de precaución de un conductor de camión urbano, haciéndolo caer mientras el menor se disponía a descender de la unidad.

Foto: Temática/Pixabay

La víctima fue identificada como Víctor de 14 años de edad, el cual cayó de la unidad en movimiento y terminó con lesiones internas y raspaduras en abdomen y piernas, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital.

IMFOCULTA null

El incidente ocurrió a las 13:50 horas del lunes, cuando se tuvo el informe sobre un accidente vial en el que una persona se encontraba lesionada en la calle Ruíz Cortines frente al Centro de Cultura de Nogales.

Foto temática de El Sol de Hermosillo

Quien manejaba dicha unidad de trasporte público, circulaba hacia el norte de la ciudad cuando al intentar huir de lo ocurrido fue detenido calles adelante del lugar del accidente.

Se pudo entrevistar al menor lesionado, quien relató que se disponía a bajar del trasporte y este le pidió la parada pero el chofer no paró su marcha sino hasta unos metros más adelante en un lugar que no debía pero no parando por completo.

Foto: El Diario de Sonora

Fue ahí cuando el adolescente se disponía a bajar de la unidad pero el conductor dio marcha y logró golpear al joven con la puerta provocando que éste cayera hacia afuera, mientras que el chofer se retiraba del lugar, los presentes auxiliaron al menor.

Con información de El Diario de Sonora