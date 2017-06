Afromestizos, una cultura ignorada por México

Costa Chica.- El estado de Guerrero se divide en siete zona, entre ellas esta Costa Chica, Guerrero, la cual tiene una particularidad “muy linda” comentan, mas de un millón de personas en México, son descendientes de esclavos, traídos de África, quienes se identifican como “negros”, morenos o afromexicano.

Se cree que la llegada de los españoles en la época más fuerte de la Colonia, a nuestro continente trajeron para las labores más duras esclavos africanos, esto ante la imposibilidad de convertir a los nativos en esclavos, además de la producción que diera el Papa contra la esclavitud.

Su gente es Afromestiza es decir son “negros”, descendientes de esclavos africanos, de hecho hay exposiciones en San Diego de fotos de Africanos, en dicha exposición los comparan con afromexicanos de Costa Chica, donde se ve el inmenso parecido con esa etnia.

Siempre que se habla de mestizaje, no viene a la mente los indígenas y españoles, ignorando que hay también afrodescendiente, cuya importancia se le resta por ser desconocidos, sin embargo, Morelos era mutato, como también Vicente Guerrero.

Muchos visitantes que llegan a esta hermosa localidad, se sorprenden al ver a los habitantes de el lugar, comentando que “es otro México” muy diferente al que conocen.

La Asamblea General de la ONU, proclamó del 2017 al 2024, “El Decenio Internacional de los Afrodescendientes”; esto para reconoccer, promover y proteger a los negros que viven fuera del continente africano, aun que estos, y a pesar de la riqueza de esta cultura, los pueblos negros hoy por hoy, son comunidades olvidadas, marginadas, en extrema pobreza, ya que por no entrar en los esquemas gubernamentales, por no tener una lengua materna, no pueden aspirar a los beneficios de los diferentes programas del gobierno.

Inclusive hay testimonio, de que la policía los aborda, queriendo deportarlos, pensando que son migrantes, al defenserse, le hacen un serie de preguntas; hay una historia donde a un afromexicano un policía le hizo cantar el himno nacional tres veces.

Cabe mencionar que los indígenas como los afromexicanos, son víctima de racismo, con la diferencia que a los indígena le dan importancia, son reconocidos, su cultura y su tradiciones son respetada, los indígenas has recibido exaltación, en cambio los afrodescendientes aun no es considerado como un grupo étnico mexicano, siguen como si no existieran, es por ello que sus habitantes piden igualdad, ser integrados a las 64 etnias, donde ellos serían la 65, mantener y reforzar su cultura, que sus comunidades , sus pueblos en su sus espacios sean respetados; en fin exigen que se reconozca su historia aquí en México.