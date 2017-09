Afromexicanos; lucha incansable contra la discriminación

La historia de Celeste es una de tantas que cuenta la discriminación por la que ha pasado, tanto ella como a su alrededor. Reconoce que pertenece a un grupo muy vulnerable; además de ser mujer es afrodescendiente, un segmento poblacional muy discriminado en México.

Ella esta consiente que sus rasgos físicos la ponen en desventaja y su condición de mujer la pone en el punto blanco de las agresiones que sufre el sexo femenino en el país.

Esta discriminación también la sufrió su madre, nacida en Guerrero, un estado donde en ciertas zonas las mujeres se tienen que casar muy jóvenes.

Para evitar eso, emigró a la capital del país para continuar sus estudios, sin embargo, su color de piel la puso en duda frente a las autoridades, pues en varias ocasiones la detenían para pedirle su pasaporte porque no creían que fuera mexicana.

"Cuando presentamos un decálogo para participar en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, se levantó una señora y nos empezó a insultar a decirnos que nos regresáramos a nuestro país. Todos se sentían como que no hay discriminación porque todos son morenos claros, pero cuando vieron eso, al menos las personas que estaban ahí se dieron cuenta que sí hay discriminación, que ellos no sean discriminados no significa que no exista", señala Celeste.