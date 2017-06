Agresor de Itzel puede irse a la fosa común

Ciudad de México.- A pesar de que en ese momento las personas a su alrededor la ignoraron, en redes sociales el video alcanzó los 70 mil views en YouTube.

Por su parte, la procuraduría capitalina dio a conocer que el occiso, a al menos el nombre que proporcionó, no cuenta con antecedentes penales, de hecho la identidad real del violador aún no esta del todo clara, pues no tenía identificación alguna el día de los hechos y aunque su huellas digitales se buscaron en una base de datos criminal, ésta no arrojó nada.

Según el parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el día de los hechos policías capitalinos lo encontraron mal herido a unos metros del bajo puente del Metro Tasqueña; en ese momento el sujeto les dijo que fue herido de muerte por una persona e indicó el punto, pero nunca dijo que él había agredido sexualmente a una menor.

Así fue trasladado a un hospital privado donde murió. Ahora las autoridades esperan a que alguno de sus familiares pase a reclamarlo, de lo contrario, se guardaran sus rasgos generales, ADN, huellas dactilares y se depositaran en la fosa común por si más adelante a alguien reclama el cadáver.

HISTORIA DE ITZEL

Itzel, una menor de 15 años fue amenazada con un cuchillo y violada en vía pública, enfrente de muchas personas por más de dos horas por un sujeto de 30 años.

El agresor, identificado como Miguel Ángel Pérez Alvarado, amago a la menor con un cuchillo en el cuello cuando esta iba caminando por la calle en busca de tomar su autobús y la llevo hasta un bajo puente en las inmediaciones del metro Taxqueña en la Ciudad de México.

En el video difundido en redes sociales, Itzel narra cómo su agresor la violo más de 10 veces a la vista de todos, peatones y conductores, los cuales solo miraban como era ultrajada.

“Caminamos por una calle oscura y había gente que nos miraba raro, que se daba cuenta que algo estaba mal ahí, pero no hacía nada, solamente nos miraba a mí con el cuchillo en el cuello y al tipo amenazándome. Después llegamos a un puente y ahí abusó varias veces de mí, la gente pasaba, los carros pasaban y no hacían nada”, denunció Itzel.

EXONERACIÓN DE ITZEL POR EL CARGO DE HOMICIDIO

El día de martes 27 de Junio, derivado de las diligencias integradas en la carpeta de investigación se determinó que la víctima queda libre de toda responsabilidad, debido a que actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo.

Por lo anterior, la representación social elaboró la propuesta de no ejercicio de la acción penal respecto al actuar de la menor.

La dependencia también aseguró que, a través de la Subprocuraduría de Atención Víctimas del Delito, otorgará atención integral y multidisciplinaria a la víctima, a través de trabajo social, apoyo jurídico y proceso psicoterapéutico.