Ahued dice que nunca desfalleció como secretario de salud

Ciudad de México.- Armando Ahued, precandidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Jefatura de Gobierno, aseguró que durante los 11 años que estuvo al frente de la Secretaría de Salud le tocó "bailar con la más fea" y pese a ello "nunca desfalleció".

En una reunión con vecinos de la colonia Guadalupe Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, el ex secretario de Salud recordó algunos de los momentos críticos a los que se enfrentó.

Dijo que en 2009 durante la epidemia de la influenza fue él quien determinó establecer un cerco sanitario y con ello evitar la muerte de 19 mil personas. "El que dio la solución para cuidarlos a todos ustedes fui yo, porque estábamos ante un virus que ponía en riesgo a todas sus familias", enfatizó.

"Eso se llama valor, determinación y pensar en la gente de la ciudad, en cuidarlos y protegerlos", afirmó, luego de recordar que "también me tocó dar la cara", tras la explosión del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

Armando Ahued enlistó momentos como las inundaciones que se han registrado en la última década en la Ciudad y el sismo del 19 de septiembre, donde estuvo al frente de los servicios de salud de la Ciudad.

Me ha tocado bailar con la más fea y varias veces, pero ¿saben qué?, nunca he desfallecido, nunca he dejado de dar cara ante los problemas y nunca he dejado de pensar en ustedes y sus familias. Porque yo fui el médico de la Ciudad 11 años y ¿saben qué?, es un orgullo